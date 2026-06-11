清水警分局結合在地新景點 歡慶警察節頒「谷溜人氣獎」

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清水警分局結合清水近期最夯的爆紅景點鰲峰山「谷溜遊戲場」，頒發「最佳谷溜人氣獎」。（記者陳金龍攝）

（另開新視窗）

記者陳金龍／台中報導

六月十五日警察節將至，清水警分局十一日舉辦溫馨且創意十足的慶祝活動，特別結合清水近期最夯的爆紅景點鰲峰山「谷溜遊戲場」，別開生面地選出二十八名同仁，頒發「最佳谷溜人氣獎」，分局長鄭鴻文表示，同仁面對各項警察工作與為民服務需求，需要展現高度的耐心與機智，就像溜滑梯一樣「滑順、靈活」。

清水鰲峰山「谷溜遊戲場」自今年五月啟用以來，以全國最多的三十四道溜滑梯吸引人潮爆紅。鄭鴻文表示，特地設計這個充滿在地特色、台語諧音的「谷溜（意指滑順、機敏）人氣獎」。這個獎項是以不具名投票選出，除了績效以外，還考量到平日工作態度、服務態度、積極度與團隊合作精神等，經各組別總計選出二十八名同仁，頒發「最佳谷溜人氣獎」。

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長年支持警政工作的在地企業大廠，在警察節準備了健康、營養的堅果禮盒發送給清水分局每一位人員。（記者陳金龍攝）

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另外，長年支持警政工作的在地企業大廠、盛香珍董事長郭耀鵬，在警察節準備了健康、營養的堅果禮盒發送給清水分局每一位人員。鄭鴻文說，未來清水分局將持續秉持「谷溜」的高效率為民服務精神，全力守護台中海線的治安與交通。