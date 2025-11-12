清水警突襲臨港路「環警監」夜間稽查 2車秒吞3600罰單
為嚇阻改裝車輛夜間產生高分貝噪音歪風，台中市警局清水分局12日公布，首次於梧棲區臨港路3段夜間實施「環保局、警察局、監理站」聯合稽查結果，針對行經疑似改裝排氣管車輛實施攔查，共攔檢4輛汽車、3輛機車，其中2輛汽車改裝排氣管檢驗不合格，已依《噪音管制法》告發，分別處3600元罰鍰。
清水警分局表示， 轄區道路四通八達，尤其鄰近港區道路周邊及臨港路，白天車道多車流大，夜晚車少路寬敞，為防制改裝車輛夜間在特定地點聚集產生高分貝噪音，嚴重妨害當地環境安寧，前日晚間7時至9時會同環保局、監理站等單位首度在梧棲區臨港路3段，實施聯合稽查，讓行駛臨港路的改裝車輛措手不及來不及閃避遭攔查。
清水警分局說，2小時內共4輛攔檢汽車、3輛機車，其中2輛汽車因改裝排氣管，經警方攔查檢驗後不合格，依《噪音管制法》相關規定告發，各處3600元罰鍰，也說明針對噪音改裝車輛擾民問題，除靠警方加強執法外，環保署也設有噪音車輛檢舉網站外，民眾如發現噪音車輛可直接上傳相片，包含車牌及排氣管或影片檢舉，警民合作一同維護生活品質。
清水警分局長鄭鴻文表示，為防制噪音車輛，將不定時實施「環、警、監」聯合稽查，也呼籲駕駛人行車應確實遵守交通法令規定，切勿無照駕車、在道路上危險駕駛、競速、改裝車輛噪音擾寧等違規行為，將持續透過交通稽查、路檢勤務加強稽查取締，以維護用路安全，還給民眾安全寧靜的居家環境。
