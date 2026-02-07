清水運動中心外租辦家具床展 市府將連續罰處分至全部撤除為止

清水國兒運動中心啟用才4個月，遭踢爆外租辦家具床展。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕海線民眾期盼已久的清水國民暨兒童運動中心，於去年9月30日啟用，2月6日至9日竟將專業運動場館外租舉辦大型「家具名床大展」，民眾質疑市府讓標榜專業的運動空間淪為家具賣場，是對海線鄉親的莫大諷刺，運動局長游志祥表示，這屬於「嚴重違規」，已開罰外包廠家，並要求今(7)日全部撤展，否則將予以連續處罰。

游志祥指出，清水國民暨兒童運動中心同時設有商場，但有和外包廠家訂約要求只能販售與運動有關的用品，已第一時間通知廠家嚴重違規，要求立即撤展外，並將依約開罰，若無法完成撤除，將給予連續罰處分，至全部撤除為止。

清水國民暨兒童運動中心，近期竟將專業運動場館外租舉辦大型「家具名床大展」。(記者張軒哲攝)

