清水運動中心爆經營爭議 民進黨批盧秀燕團隊「擺爛胡搞」

即時中心／張英傑報導

台中市政府斥資6.4億元興建的清水國民暨兒童運動中心，日前遭到民進黨台中市議員王立任爆料，有「大型家具名床大展」進入舉辦活動，「運動場變家具行」，根本失職，而對於王立任爆料，台中市運動局回應，運營運廠商出租商業設施空間給家具業者辦理特賣會，雖未使用運動設施空間，但不符運動相關服務目的，且未事先報運動局備查，已違反契約，運動局已要求廠商改善，並處以罰金，屆期未完成改善，不排除對廠商連續處罰；對此，民進黨臉書今（9）日發文，除了痛批台中市長盧秀燕擺爛、胡搞之外，還嗆聲，若盧秀燕無心無能，江啟臣與楊瓊瓔不敢檢討，那麼市長換人，只是剛好而已！





民進黨在臉書以「不是擺爛就是胡搞，盧秀燕無能事跡再加一」為題發文指出，又是盧秀燕的台中市政府！花費6.4億元興建的清水國民暨兒童運動中心，被發現在啟用短短4個月後，竟變成大型家具賣場？原本提供市民和兒童運動的專業場館，如今為毫不相干的商業行為服務，嚴重背離場館建立的目的。

接著，民進黨說，台中市政府放任擺爛，事發之後推卸責任給廠商，明顯失職，毫無擔當。試問，大型家具搬進搬出，若缺乏保護，可能對場館造成損傷，花費大量公帑建造的公共設施，卻疏於管理保護，再次令人質疑盧秀燕團隊的治理能力。

同時，民進黨舉例，這已經不是盧秀燕第一次亂搞公共建設：首先，原本經過整治後，成為台中市民驕傲的綠川，盧秀燕上任後擺爛不積極維護，逐漸變成混濁、惡臭的黃河；其次，花費17億元鉅資改建的台中流行影音中心，完工5年，至今卻沒有營運，成為蚊子館；第三，台中花博留下的花博花舞館未能活化，現在雜草叢生、環境堪憂，一樣也成為蚊子館（物理上和譬喻上都是）。

綜上所述，民進黨痛批，盧秀燕團隊還有許多閒置的設施、失敗的政策，族繁不及備載；必須嚴肅提醒，公共場館、設施，不該只有剪綵時才受到關注，地方政府有責任做到完善的規畫和管理維護，才能真正提升市民的生活品質，帶動地方發展。

最後，民進黨直言，如果國民黨的盧秀燕無心又無能，江啟臣與楊瓊瓔，卻不敢加以檢討改進，那麼市長換人、換新、換成一位心裡有市民的優質人選，也就只是剛好而已！

