清水運動中心變賣場 市府罰1000元

台中市清水國民暨兒童運動中心去年10月啟用，不料僅營運數月，卻傳出場館6日起舉行名床家具展，令不少在地運動愛好者傻眼。對此，台中市議員王立任7日直呼荒謬，嚴正要求市府立即說明並導正錯誤，別讓商業利益凌駕市民運動的權益。台中市運動局回應，營運廠商此次出租出去，除不符運動相關服務目的，且未事先報局處備查，皆違反OT契約，已開罰1000元。

清水國民暨兒童運動中心開幕僅4個月，未料近期有民眾前往運動時發現，場館外擴音器竟強力推播舉辦家具展訊息，不但感到不可思議，更憂心「運動場變家具店」後，嚴重影響市民運動權益。

王立任表示，看到清水國民運動中心啟用才短短4個月，場館內竟擺滿沙發與床墊，他感到非常荒謬，這座耗資6.4億元興建的運動空間，理應是海線鄉親揮灑汗水的場地，如今卻變成了家具展售場所，完全背離了興建初衷，更是對市民權益的莫大諷刺。

王立任說明，過去宜蘭運動中心曾辦理「運動鞋」特賣就被認定違約，現在台中市政府竟放任業者在球場販賣家具，他更擔心的是，現場造價昂貴的專業運動地板，若因不當搬運造成毀損，造成場地損毀，嚴正要求中市府立即說明並導正錯誤，別讓商業利益凌駕市民運動的權益，立即將空間還給海線鄉親。

運動局回應，清水國民暨兒童運動中心係依促參法委託營運，除提供球場、游泳池、體適能設施服務外，並附設有商業設施空間，提供簡易餐飲、販售商品等運動相關服務為主，但必需事先以書面申請並經局處同意後，始得委託或出租他人。

運動局說，經查清水國兒運營運廠商，此次出租商業設施空間給家具業者辦理特賣會，雖未使用運動設施空間，但不符運動相關服務目的，且未事先報局處備查，已違反契約，已立即要求廠商改善，並處以1000元違約金，若連續3次未改善則不排除對廠商連續處罰至5000元，另情節重大違約得處以2萬元懲罰性違約金。