清水運動中心開幕4個月就變樣！出租辦家具展 中市府開罰了

台中市清水國民暨兒童運動中心傳出要場館將舉行名床家具展，令不少在地運動愛好者傻眼。對此。台中市運動局7日回應，營運廠商此次出租出去，除不符運動相關服務目的，且未事先報局處備查，皆違反OT契約，已開罰1000元。（摘自王立任臉書）

台中市清水國民暨兒童運動中心去年10月登場，不料僅營運數月，卻傳出要場館將舉行名床家具展，令不少在地運動愛好者傻眼。對此，台中市議員王立任7日直呼荒謬，嚴正要求市府立即說明並導正錯誤，別讓商業利益凌駕市民運動的權益。台中市運動局回應，營運廠商此次出租出去，除不符運動相關服務目的，且未事先報局處備查，皆違反OT契約，已開罰1000元。

清水國民暨兒童運動中心開幕僅4個月，未料近期有民眾前往運動時發現，場館外竟大聲放送家具廣告，並說明2月6日至9日台中名床家具展在清水國民暨兒童運動中心等語，傻眼之餘，也覺得會影響整體運動品質，更擔憂未來會不會變成拍賣場，而非運動場所。

王立任表示，看到清水國民運動中心啟用才短短四個月，場館內竟擺滿沙發與床墊，他感到非常荒謬，這座耗資 6.4 億元興建的運動空間，理應是海線鄉親揮灑汗水的場地，如今卻變成了家具展售中心場所，完全背離了興建初衷，更是對市民權益的莫大諷刺。

王立任說明，過去宜蘭運動中心曾辦理「運動鞋」特賣就被認定違約，更何況現在台中市政府放任業者在球場販賣家具，他更擔心的是，現場造價昂貴的專業運動地板，若因不當搬運造成毀損，造成場地損毀，嚴正要求中市府立即說明並導正錯誤，別讓商業利益凌駕市民運動的權益，立即將空間還給海線鄉親

運動局回應，清水國民暨兒童運動中心係依促參法委託營運，除提供球場、游泳池、體適能設施服務外，並附設有商業設施空間，提供簡易餐飲、販售商品等運動相關服務為主，惟需事先以書面申請並經局處同意後，始得委託或出租他人。

運動局說，經查清水國兒運營運廠商，此次出租商業設施空間給家具業者辦理特賣會，雖未使用運動設施空間，但不符運動相關服務目的，且未事先報局處備查，已違反契約，現已要求廠商改善，並處以1000元罰金，屆期未完成改善3次則不排除對廠商連續處罰至5000元，另情節重大違約得處以 2 萬元懲罰性違約金。

