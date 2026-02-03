清水長照顯價值 龍井環保傳大愛

台中港區慈濟志工，3號回到靜思精舍向上人拜早年，也分享過去一年在社區深耕的成果；在清水靜思堂的長照站，長者不只在這裡受照顧、學習各種技能，還有機會奉獻所學，找到老年生活的價值。而在龍井，原本的環保站，去年8月被地主收回，卻也看見志工無私奉獻，彼此合和互協，讓環保工作不間斷。

「他才剛整地，邊整地我環保就邊進去做。」

一邊還在鋪地磚，另一邊已經開始做環保，這裡是台中龍井的惠文環保站，原本的環保站，去年8月被地主收回，志工柯秀英無償捐出千坪土地，只是荒廢20多年的幼兒園，缺水又缺電，所有的硬體都要重新整修。

慈濟志工 楊呈專：「我必須要跟上人好好報告，我看到我們港區的合，因為這個環保站，要整理到可以使用，每一個地方 那個硬體，都要很多人來護持。」

「跟上人分享，我們環保站種的高麗菜，這一顆10幾斤。」

志工利用環保站的空地種菜，細心照料的高麗菜，象徵合心的精神。

慈濟志工 楊呈專：「如果不是這些人在幫忙，我們環保不可能進行得這麼順，以後我龍井這邊 可能也是會，像這顆高麗菜越長越大，會用最大的合 來供養上人。」

證嚴上人開示：「看到很熱鬧 很歡喜，這很好 尤其是那顆高麗菜，真的很大。」

新鮮花生研磨成漿，要做成豆腐腦，為花蓮光復鄉募心募愛，在清水靜思堂長照站，長者不只被照顧，也有機會學習料理、繪畫等技能，並將學到的能力，轉化為付出的行動。

慈濟志工 蔡翠珍：「據點不是托老中心，它是一個心靈成長，與終生學習的地方 我們的，長輩來到慈濟長照站，他們都說，這裡是他們第二個家。」

證嚴上人開示：「清水也是我的故鄉，我感覺更多一個親切感，今年是(慈濟)60年，實在是很不簡單，我們的菩薩道 ，已經奠定下來了，我們要繼續鋪路，邊走邊鋪 越開越大條，後面的人 跟著跟著，緣越結越多，這樣叫做度眾生。」

台中港區志工向上人拜早年，期許新的一年，持續深入社區，奉獻良能。

