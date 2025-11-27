清水高中與日本姐妹校相見歡 從教室到Podcast打造最接地氣交流日

日本上田高校學生入班與清水高中學生交流。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立清水高中師生熱誠迎接來自日本姐妹校、長野縣上田高校120位師生蒞校交流，清水高中校長賴來展向遠道而來的日本師生表達誠摯歡迎，賴來展表示，清水高中在疫情前即積極推動台日交流，如今重新啟動，更期待藉由入班上課、共餐與文化互動，讓學生真正走入彼此的校園生活。

除了上田高校，校方未來將持續開展國際交流，明年暑假預計與美國及加拿大等地學校合作，讓學生的國際視野再升級。

上田高校代表教師矢澤德夫分享，跨文化互動對年輕世代意義深遠，許多學生甚至因交流經驗而決定到台灣升學，他深信今日的對話與微笑，都會成為學生一生難忘的力量，學生代表也在致詞中表達對台灣的喜愛，更以華語說出「好吃死了」引起全場熱烈掌聲。

校方表示，學生最受期待的「入班交流」自上午第四節課一路延續至下午第六節課，中間穿插共同享用營養午餐，上田高校學生實際走入教室與清水高中學生同步上課，親身感受台灣高中課程節奏與學習氛圍。清水高中學生反映，日本學生很有禮貌，有這樣的機會深度交流真的很棒。

下午由清水高中媒體服務隊製作的Podcast節目，邀請賴來展與矢澤德夫接受訪談，分享交流理念與籌備過程，統籌、規劃此次活動的清水高中陳香君老師則並擔任提問的要角，在訪談中穿針引線、促進互動，這段聲音紀錄將作為兩校珍貴的交流紀錄也展現清水高中以創新媒體推動國際教育的特色。

清水高中校長與上田高校代表共同錄製podcast節目。(記者翁聿煌攝)

