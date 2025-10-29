清水鰲峰停車場啟用 暫不收費
危樓變身停車場，台中市清水區鰲峰活動中心因建物耐震能力不足被列為危險老舊建築，台中市建設局考量地方民眾停車需求，斥資1153萬元、歷經8個多月拆除與興建，在29日舉行鰲峰停車場啟用典禮，為地方新增15格停車位，後續將移轉清水區公所維管、招標，也盼在明年完成相關程序擬定正式收費，在維管期間則暫不收費。
建設局昨於鰲峰山腳停車場舉行啟用典禮，台中市議長張清照、市府祕書長黃崇典等人與會，該處闢建面積約1283平方公尺，總經費1152萬6600元，包含既有建物拆除工程約262萬2600元及停車場景觀工程約890萬4000元，全區共設置15格汽車格位，包括無障礙車位1格、婦幼車位2格及一般車位13格，且預留充電樁興建空間，路側同步畫設內凹型機車停放區等。
黃崇典表示，鰲峰活動中心原址轉型為停車場，不僅活化公有土地，解決民眾洽公與地方觀光的停車需求，也讓土地利用更具效益，符合市府推動都市更新的均衡發展、便利生活、提升品質的目標，其中景觀工程更種植藍星花、苦檻藍、金英花等植物，沿街步道則種植金黃色阿勃勒，營造層次豐富的景觀綠意。
建設局長陳大田說，此處停車場鄰近清水地政事務所及日據時期後參道，除便利洽公民眾，也方便遊客停車後，步行到地方人文與觀光景點，帶動地方發展，並說明停車場啟用後，將移轉清水區公所維管，導入委外營運，未來OT出去，廠商可以提出收費金額，但停車價位需符合市府一定標準，通常半小時約15元、1小時30元，分區位區段，也會提供在地民眾相關停車優惠；清水區公所則說，為促進輪轉率，將朝使用者付費方向前進，維管期間暫不收費，盼相關配套措施可於明年完成，正式開始收費。
其他人也在看
竹美館前進校園推動多元母語繪本美學
竹美館前進校園推動多元母語繪本美學 【記者蔡富丞/綜合報導】國立新竹生活美學館主動出擊前進校園，於114年9月 […]民眾日報 ・ 1 天前
仁愛區地下室停車 爆管理不彰
記者王慕慈∕基隆報導 有民眾反應基隆市仁愛區公所地下室內停車場設備老舊…中華日報 ・ 1 天前
清水市區新增停車場啟用
清水清水區鰲峰活動中心因耐震力不足荒廢多時，去年台中市長盧秀燕與議長張清照會勘發現，決定拆除舊建物，興建新的停車場與景觀人行道，解決當地洽公與觀光的停車需求，二十九日舉行完工典禮，民對增加停車與綠地空間一致肯定。昨天上午十點，張清照議長與市府祕書長黃崇典、建設局長大田等多位局長都到場，並以拆除禮物質的意象，象徵停車場正式啟用。（見圖）張清照議長指出，這座鰲峰山腳停車場鄰近清水地政事務所，就在鰲峰山鬼洞步道起點，這附近還有市集，以往不論洽公或爬山很難停車，如今新增停車場，大大增加民眾便利性。台中市建設局投入約一一五三萬元：建設局長陳大田指出，鰲峰山腳停車場面積約一二八三平方公尺，總經費包含拆除既有建物工程約二六二萬二六○○元，及停車場景觀工程約八九○萬四千元；全區共設置十五 ...台灣新生報 ・ 1 天前
健保擴大給付使用抗體藥物複合體治療乳癌
十月為國際乳癌防治月，健保署為癌友帶來接二連三好消息。繼去年給付三陰性乳癌使用Trop-2抗體藥物複合體（ADC）治療後，自今年十月一日起，健保再度擴大給付範圍，讓部分局部晚期或轉移性的荷爾蒙陽性、HER2陰性的乳癌患者也能於第三線治療中使用此創新藥物，每位病友可省下逾百萬元藥費，大幅減輕經濟壓力。根據國健署統計，乳癌為台灣女性癌症發生率第一，其中荷爾蒙陽性、HER2陰性類型佔超過六成。此類病患多以荷爾蒙治療合併CDK4/6抑制劑或mTOR抑制劑為前兩線治療，但部分患者會在一年內產生抗藥性，過去若惡化只能改傳統化療。「這類病人的化療反應通常不佳，副作用也影響生活品質，」台灣乳房醫學會理事長陳芳銘教授指出，「Trop-2ADC能延長疾病控制時間、副作用相對輕微，讓病友在治療 ...台灣新生報 ・ 1 天前
活化公有地 清水鰲峰山腳停車場啟用
台中市政府推動公有土地活化再利用，清水區鰲峰活動中心原址改建的「鰲峰山腳停車場」今（29）日正式啟用。市府投入約1,153萬元打造兼具綠意景觀與停車功能的「公園式停車場」，由市府秘書長黃崇典代表市長盧秀燕主持啟用典禮，地方民意代表與居民共同見證。全國廣播 ・ 1 天前
新北 封存80公斤豬肉 盼中央助檢驗
台灣爆發非洲豬瘟疫情，新北市議會29日市政總質詢，民進黨團聚焦非洲豬瘟，並邀請新北市長侯友宜一起吃台灣豬肉漢堡，力挺台灣豬。民進黨團指出，防疫視同作戰，須層層把關，確實掌握足跡及廚餘流向，全力防堵。侯友宜說，已全面查核107家養豬場，其中流入新北市80公斤肉品就地封存，籲請中央協助檢驗是否有非洲豬瘟病株。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 13 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 9 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 17 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 13 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前