清水鰲峰停車場啟用 暫不收費

台中市建設局29日舉行鰲峰停車場啟用典禮，並將移轉清水區公所維管、招標，也盼在明年完成相關程序擬定正式收費，在維管期間則暫不收費。（温予菱攝）

危樓變身停車場，台中市清水區鰲峰活動中心因建物耐震能力不足被列為危險老舊建築，台中市建設局考量地方民眾停車需求，斥資1153萬元、歷經8個多月拆除與興建，在29日舉行鰲峰停車場啟用典禮，為地方新增15格停車位，後續將移轉清水區公所維管、招標，也盼在明年完成相關程序擬定正式收費，在維管期間則暫不收費。

建設局昨於鰲峰山腳停車場舉行啟用典禮，台中市議長張清照、市府祕書長黃崇典等人與會，該處闢建面積約1283平方公尺，總經費1152萬6600元，包含既有建物拆除工程約262萬2600元及停車場景觀工程約890萬4000元，全區共設置15格汽車格位，包括無障礙車位1格、婦幼車位2格及一般車位13格，且預留充電樁興建空間，路側同步畫設內凹型機車停放區等。

黃崇典表示，鰲峰活動中心原址轉型為停車場，不僅活化公有土地，解決民眾洽公與地方觀光的停車需求，也讓土地利用更具效益，符合市府推動都市更新的均衡發展、便利生活、提升品質的目標，其中景觀工程更種植藍星花、苦檻藍、金英花等植物，沿街步道則種植金黃色阿勃勒，營造層次豐富的景觀綠意。

建設局長陳大田說，此處停車場鄰近清水地政事務所及日據時期後參道，除便利洽公民眾，也方便遊客停車後，步行到地方人文與觀光景點，帶動地方發展，並說明停車場啟用後，將移轉清水區公所維管，導入委外營運，未來OT出去，廠商可以提出收費金額，但停車價位需符合市府一定標準，通常半小時約15元、1小時30元，分區位區段，也會提供在地民眾相關停車優惠；清水區公所則說，為促進輪轉率，將朝使用者付費方向前進，維管期間暫不收費，盼相關配套措施可於明年完成，正式開始收費。