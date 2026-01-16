清水鰲峰山「全國最多」34道滑梯 谷溜遊戲場3月完工

議長張清照視察「谷溜遊戲場」。

台中市政府推動海線地區公共建設，打造具特色的親子休憩空間，市議會張清照議長也關心海線建設及鰲峰山特色公園發展；昨（15）日張議長與建設局長陳大田一同前往清水區鰲峰山「谷溜遊戲場」，實地掌握工程推動情形。市府投入7,625萬元打造該遊戲場，設置全國最多、共34道各式溜滑梯，將成為海線區域指標性親子遊憩場域，目前主要遊具大樹遊戲塔及水土保持工程均已接近完成，整體工程進度突破七成。此次視察除掌握工程進度外，也就後續施工細節與安全管理進行交流，展現市府與地方攜手推動公共建設的成果。

陳大田局長表示，鰲峰山「谷溜遊戲場」結合地形高低差與創新遊具設計，打造兼具挑戰性、安全性與教育意義的遊憩空間。

張清照議長表示，「谷溜遊戲場」以「全國最多溜滑梯遊戲場」為設計亮點，規模完整、設計具特色，並兼顧安全與共融理念，對提升地方生活品質及親子友善環境具有正面助益。

建設局表示，鰲峰山「谷溜遊戲場」基地面積約3,500平方公尺，總經費約7,625萬元，以「全國最多溜滑梯遊戲場」為設計目標，規劃多層次遊戲動線，結合大型遊戲塔、滾輪滑梯、攀爬設施、沙坑區及高架步道等多元設施，並導入通用設計理念，打造全齡共融的親子遊憩空間，目前工程進度穩定，預計於115年3月完工。