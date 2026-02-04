清泉崗空軍集體沈淪！中校少校爽收勞力士、摩鐵性招待 法官痛批吃相難看

空軍基地空軍第三戰術戰鬥機聯隊爆發「光電綠能」貪瀆弊案，四名軍職遭判刑。圖為清泉崗基地外觀。資料照片

配合政府綠能光電政策，空軍第三戰術戰鬥機聯隊（清泉崗基地）在2022年推動兩項「太陽光電發電設備標租案」。時任中校許勤義、葉冠祁、少校蔡儀勳與士官長陳勁堯等4人被控覬覦光電標案肥利，竟接受光電掮客、廠商酒色招待，期約賄款高達2500萬元，洩漏內部資訊、精準護航特定廠商。彰化地院日前依《貪污治罪條例》重判葉冠祁等人13年到8年徒刑，法官更痛批這群軍官領受公帑卻把基地當提款機，吃相極為難看。

本案六名被告遭判刑刑期為，時任中校科長葉冠祁有期徒刑13年、褫奪公權5年，中校科長許勤義有期徒刑11年8月、褫奪公權5年，士官長陳勁堯有期徒刑8年6月、褫奪公權4 年，少校蔡儀勳有期徒刑8年、褫奪公權5年。光電掮客陳國豪判處有期徒刑1年8月、褫奪公權2年，光電廠商黃國烜判處有期徒刑6月，得易科罰金，並褫奪公權1年。全案可上訴二審。

這起弊案源於2022年間，清泉崗基地推動太陽光電標租案（A 案），時任後勤科長的中校許勤義，指示士官長陳勁堯與同窗葉冠祁負責，三人隨即與掮客陳國豪搭上線。為讓特定廠商得標，陳國豪開始頻繁招待這群軍人出入汽車旅館與高級會館，享受有女陪侍的飲宴與性招待，費用全由廠商埋單。陳國豪還在摩鐵內分別交付價值約 25 萬元的勞力士（Rolex）崑崙（Corum）名表。

2023年7月重啟第二次招標案（B案），退伍轉任雇員許勤義牽線，找上昔日部屬、少校承辦人蔡儀勳。雙方期約200萬元賄款，由蔡儀勳在摩鐵提供內部回饋項目資訊（如紅磚道、防水工程）供廠商精準投標。但最終因廠商內部評估利潤不足且聽聞有弊案，放棄評選，B 案才未讓特定廠商得標。

許勤義辯稱，他接受招待只是「一般交情」，提供資訊只是「經驗分享」；少校蔡儀勳則全盤否認，強調自己雖然有去吃飯，但絕對沒有提供回饋項目資料，更沒聽說過什麼賄款的事。至於葉冠祁與陳勁堯，則因證據確鑿，對於收賄、喝花酒以及私設公司承攬基地採購案圖利等犯行，均坦承不諱。

法官在判決書中語氣沉重指出，許勤義、蔡儀勳身為國軍中高階領導幹部，理應作為部屬表率，卻覬覦綠能利潤，將職務轉化為謀取私利的工具，嚴重破壞軍紀。

法官認為，葉冠祁、陳勁堯等人偵審中坦承犯行並交代金流，尚具悔意；但許勤義、蔡儀勳身居高位，卻在證據確鑿下仍「矯飾其詞」，難認有反省之意，因此從重量刑。



