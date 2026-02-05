清泉崗綠能弊案！勾結黑道收賄爽玩傳播妹26次成鐵證 4軍官遭重判

記者潘靚緯／台中報導

空軍清泉崗基地4名軍官涉及綠能貪瀆弊案，接受廠商行賄，還接受性招待26次。(圖／翻攝畫面)

台中清泉崗空軍第三戰術戰鬥機聯隊爆出綠能貪瀆弊案，許姓中校科長與退役中校葉姓雇員，藉由陳姓士官長、蔡姓少校參謀官辦理該聯隊裝設太陽能光電發電設備標租案時，找來有黑道背景綠能掮客勾結，接受業者行賄招待，葉姓雇員與陳姓士官長被招待到高檔餐廳吃喝後，再跟傳播妹開房間共26次，每次接受性招待的時間、次數與價碼都被爆料人記錄下來，彰化地院依貪污治罪條例將4名現役、退役軍士官重判8年至13年刑期。

許姓中校科長和蔡姓少校參謀官否認貪瀆，分別遭重判11年8月、13年。(圖／資料照)

彰化地院審理時，許姓中校科長和蔡姓少校參謀官皆否認犯行，但葉姓中校退役雇員、陳姓士官長、掮客及業者都坦承犯案，並供出資金流向，最後許男被判刑11年8月，葉男判刑13年，蔡男判處8年，陳姓士官長判處8年6月；光電開發陳姓仲介與黃姓廠商各判刑1年8月、6月刑期。

判決指出，涉案聯隊於2022年辦理營區基地房舍太陽能光電發電系統工程，公開徵求廠商時，許姓科長、陳士官長、葉姓雇員、蔡姓上尉後勤參謀官（後升至少校），引進具黑道背景的掮客陳男介入，陳男再找來黃姓業者投標。

黃姓廠商投標前商定總開發金額為2億元，其中2成做為賄款，陳男則負責招待涉案軍士官或雇員，48歲退役中校葉姓雇員與34歲陳姓士官長貪瀆行徑誇張，被陳男帶到高檔餐廳大吃大喝，結束後再到旅館開房間，接受性招待時間、次數與傳播妹價碼多少，都被爆料人記錄下來，短短一年就招待各13次，每人每次性招待金額約2萬元。

不料，黃姓廠商現場會勘後發現場地光線條件不佳，擔心血本無歸，又忌憚陳男有黑道背景，分批交出5千多萬給陳男，施壓涉案士官，逼迫軍方把標案金額提升到一億二千萬元，事後黃男認為自己「誤入賊窟」、「全身的毛被剝得一乾二淨」，此案因此爆發。

承審法官認為，許男、蔡男分別為中高階幹部，本應廉潔自持、為部屬表率，卻把主管業務當作交換利益的工具，破壞軍紀與採購公正，更動搖社會對國軍廉潔的信賴，且這二人否認犯行，因此予以重判。



