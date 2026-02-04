清泉崗貪瀆案1／揭密4軍士官淪「綠能蟑螂」 貪婪酒池肉林始末
空軍清泉崗基地光電集體舞弊案，彰化地院日前依《貪污治罪條例》重判時任中校許勤義、葉冠祁、少校蔡儀勳與士官長陳勁堯等4人13年到8年徒刑。判決書指出這群軍士官，竟在光電利潤的誘惑下化身「綠能蟑螂」，收受名表、期約千萬賄款，更沈溺於台中、台北酒店與摩鐵的酒池肉林。特別葉、陳在得知國防部內部調查時，竟因為調查被草率報結而「無所畏懼」，幾天後隨即北上參加「權色慶功宴」，接受性招待，被法官視為惡性尤重。
摩鐵常態「傳播妹」隨侍在側 基地當提款機
判決書指出，三聯隊光電標租A案進行期間，葉冠祁與陳勁堯是主要招待對象，光電掮客陳國豪、業者黃國烜透過頻繁酒色攻勢達成賄賂期約。光電掮客擔心這群軍士官享樂卻不辦事，每次性招待時間、次數和傳播妹價碼多少，都逐一記錄，想賴都賴不掉。
2022年9 月23日，陳國豪邀約葉、陳兩人到台中市南屯區某汽車旅館喝花酒，找了3名傳播妹陪同。這次共花費4萬7000元，開房費、酒水費共1萬1000元，3名傳播妹則是3萬6000元。
2022年10月3日，葉冠祁與陳勁堯邀約許勤義一同參與陳國豪在台中海鮮餐廳的飯局。席間找來4名傳播妹陪侍，費用共4萬8000 元，連同飲宴總花費 5萬8000 元。飲宴結束後，一行人還返回光電公司討論標租案細節。
同年11月至12月初，葉冠祁與陳勁堯又先後於11月14、19日及12月1日，多次前往汽車旅館接受有女陪侍的飲宴。根據紀錄，每場消費結構大致相同，傳播妹陪侍費用均為3萬6000元。
諷刺的是，12月1日當天軍方因收到檢舉正進行調查，許勤義指示下屬草率結案後，葉、陳兩人隨即於當晚赴約喝酒。陳國豪除安排女陪侍與飲宴，還在摩鐵內交付價值約25萬元的崑崙名表給葉冠祁，勞力士名表給陳勁堯。
台北慶功宴101會館豪飲 帶小姐「轉場」性招待
整起案件中最令人咋舌，莫過於2022年12月7日的台北「權色慶功宴」。當時清泉崗光電標租A案剛上網公告，掮客陳國豪與廠商黃國烜為了慶祝，豪氣招待負責承辦的葉冠祁與士官長陳勁堯北上狂歡。眾人前往台北市松山區以提供女陪侍及性交易服務聞名的「101會館」。當晚在會館的高級飲宴與隨後的性招待費用，總計支付高達24萬6000元。
眾人尋歡到深夜11時，葉冠祁與陳勁堯各自偕同會館的女陪侍「帶出場」，前往附近的商旅房間進行性交易，費用全由廠商埋單。法官換算，兩人當晚光是性招待與飲宴的不正利益，價值就高達4萬2414元。
檢舉也擋不住的色慾 少校接棒沈淪
即便A案因調查最終中止，這群人仍不死心，2023年7月陳國豪遂透過葉冠祁、許勤義介紹軍中人脈，重啟「三聯隊光電標租B案」。時任三聯隊後勤科長蔣玉泉於指派少校蔡儀勳負責承辦，掮客陳國豪認為有利可圖，透過2022年底退伍轉雇員的許勤義「接頭」蔡儀勳，加入「摩鐵戰隊」，蔡儀勳同樣多次在汽車旅館接受飲宴招待，並在房間內與廠商商議標案細節。
「成也蕭何，敗也蕭何」，判決書中具體提到，因為B案最終得標廠商不是陳國豪指定的特定廠商，導致陳憤而向葉冠祁、陳勁堯追索先前已交付的現金與名錶，葉、陳被迫返還 170 萬元並簽下領據，因業者詳實記錄每次性招待時間、次數和傳播妹價碼多少，最後讓葉冠祁等人想賴也賴不掉。
