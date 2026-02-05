清泉崗貪瀆案3／葉冠祁「自標自審」噪音補助款 法官批拿基地當提款機

清泉崗貪瀆案被告葉冠祁負責機場噪音補助，竟設立空殼公司詐取補助。圖為「勇鷹」高級教練機升空。資料照片

空軍清泉崗集體舞弊案鬧得沸沸揚揚，當外界目光全鎖定在酒池肉林的「光電案」時，被法官痛批為「綠能蟑螂」的中校葉冠祁，另一項隱藏版「專業技能」是機場噪音補助。他憑藉從2018年坐鎮噪音補助小組專業，直接把國防部的公帑領地當成自家提款機，手法之細膩、吃相之難看，連辦案人員都搖頭。

專家級詐領手法 私設公司「自標自審」

現年47歲的葉冠祁（原名葉志雄），在空軍基層扎根多年，2018年起就擔任三聯隊中校後勤科長，長期兼任噪音補助小組成員。2020年退伍後，他透過考試回任原單位的「雇二等飛機修理員」，但他深知清泉崗基地內的噪音補助業務才是真正的「肥肉」。

廣告 廣告

葉冠祁深諳噪音補助的條件與規定，2022年2月以母親王美珠與配偶蕭帆娟的名義，在外設立「眾緣人力資源有限公司」，自己則是躲在幕後的實際負責人。

身為噪音補助小組的「老大哥」，他一邊替部隊撰擬「人力委外評估報告」，一邊提早掌握招標商情。在辦理「111年人力委外案」時，他隱匿身分，讓自家公司順利承攬，上演了一場「自己提案、自己競標、自己督導」的荒謬戲碼。

為了擴大戰果，葉冠祁更與負責噪音補助發放的士官長陳勁堯合謀，由陳勁堯出資15萬元購買眾緣公司股份，兩人聯手護航公司續保「113年人力委外案」。法官估算，葉冠祁在這場噪音補助的「左右手交易」中，不法獲利高達 112萬7146元。

軍用機場補助 制度漏洞成貪婪溫床

葉冠祁之所以能如魚得水，正因這套源自1998年的航空噪音補助制度極其複雜。目前全台共有12座國軍機場（包含新竹、清泉崗、嘉義等）實施補助，範圍是依戰機起降頻率劃設的「等噪音線」防制區，受影響程度分為三級。

補助制度採設施補助（隔音窗、空調等）與現金補償（每人每年約450至600元）的雙軌制。過去因「設施補助」僅限合法建物，導致老舊違建住戶領不到，才催生了現行的「人頭制現金補償」。然而，這套原本為了安撫住民不滿的制度，卻因委外人力的需求與龐大的補償經費管理，被葉冠祁視為漏洞，透過空殼公司滲透進補助體系中，啃食公帑。

法官在判決書中痛批葉冠祁領公帑卻把基地當提款機，惡性尤重。這名昔日的空軍菁英，甚至還捲入共諜案，雖然二審因證據不足逆轉無罪，但在光電弊案與噪音補助案中，他那「雙向沈淪」的貪婪路徑，已讓他換來 13年有期徒刑、褫奪公權5年的沉重代價。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／每到夏天我要去海邊...機師樂團主唱驚傳家暴 狂毆親妹濺血遭判刑

清泉崗貪瀆案1／揭密4軍士官淪「綠能蟑螂」 貪婪酒池肉林始末

清泉崗貪瀆案2／主嫌葉冠祁判13年最重 曾捲共諜案、私設公司又貪光電

他年終10萬爽歪！老鳥一看就懂 揭「老闆套路」狂勸退：快逃吧、不羨慕