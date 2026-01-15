清洗苗華派系？ 中共中紀委全會10名將軍缺席

中國 / 綜合報導

中國共產黨12日到昨（14）日，舉行第20屆中紀委第5次全體會議。社群網路帳號「中國人事觀察」發現，133名中紀委委員中，共有22名出身軍隊系統，其中10人缺席，缺席率高達45.5%。學者指出，從去年的四中全會就看得出來，中國國家主席習近平整頓解放軍的力道非常強，中紀委委員中與何衛東、苗華有裙帶關係的人，可能就是這一波整肅目標。

台灣國際法學會副祕書長林廷輝說：「去年的四中全會，就可以看得出習近平整頓解放軍的力道非常強，中紀委的部分，其實有很多是解放軍的身分的，同樣也會受到影響，其實他是鋪天蓋地查各個軍種，各個階層。」

根據中國人事觀察，張貼的名單，這10位缺席的將軍，分別是空軍中將陳國強，武警中將陳劍飛，海軍少將程東方，陸軍中將冷少杰，陸軍少將李軍，陸軍中將楊笑祥，陸軍中將繆文江，陸軍少將孫斌，空軍少將劉軍，陸軍少將婁純泗。

港媒星島日報具名社論指出，這10位將軍中，大多數是政工幹部，有幾位是已落馬的，前中央軍委委員苗華的舊部，台灣國際法學會副祕書長林廷輝說：「何衛東跟苗華被處置之後，現在的軍委會的委員也並沒有補齊，所以顯然，就是說，這一波的清查也還沒結束，那中紀委當中有可能有一些是，跟這些已經被整肅的這些上將們，或是軍委會的委員可能都有一些裙帶關係。」

學者推測，這可能是中共高層剛開始整肅解放軍的跡象，在接下來的組織和會議中，有可能還會再看到具解放軍身分的人被整肅。

