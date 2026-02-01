「清洗」還沒完？陸軍媒再批張又俠 稱「持續深化政治整訓」

大陸解放軍「二把手」、中共中央軍委副主席張又俠和軍委聯合參謀部參謀長劉振立落馬，《解放軍報》今再發文批評，稱軍中絕不能有腐敗分子藏身之地，將「持續深化政治整訓」。

2023年3月11日，中央軍委副主席、委員進行憲法宣誓，6人中5人先後落馬。（資料照／新華社）

《解放軍報》1日以「持續深化政治整訓，縱深推進正風反腐」為題刊發評論文章，稱政治整訓任重道遠，是人民軍隊從政治上加強自身建設的重要法寶，是全面加強人民軍隊党的領導和党的建設的有力武器。嚴肅查處張又俠、劉振立，彰顯黨堅定捍衛人民軍隊政治本色的鮮明態度，體現了堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰的決心意志，推動形成全面從嚴治党越來越嚴、越往後執紀越嚴的氛圍導向，必將進一步從政治上正本清源，從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌。

廣告 廣告

文章指出，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央把全面從嚴治黨、全面從嚴治軍放在黨和國家工作大局、軍隊建設全域下運籌設計，以前所未有的決心力度推進政治整訓、正風肅紀反腐，清除了影響黨對軍隊絕對領導、危害党的執政根基的重大政治隱患，新時代政治建軍取得歷史性成就。

文章進一步提及，政治整訓是對人民軍隊由內而外的洗禮淬煉。當前，世情、國情、黨情、軍情都在發生複雜深刻變化，「四大考驗」、「四種危險」長期存在，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。充分認清當前腐敗問題集中查處不是越反越腐，而是越挖越深，必須一步不停歇、半步不退讓，堅定不移把軍隊反腐敗鬥爭進行到底。

陸軍媒再批張又俠稱「持續深化政治整訓」。（資料照／路透）

文末強調，軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有腐敗分子藏身之地。當前反腐敗鬥爭是黨的十八大以來正風反腐的延續、重塑人民軍隊的深化。全軍要一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，進一步把權力關進制度籠子，不斷提高反腐敗穿透力，更加有力有效剷除腐敗滋生的土壤和條件，堅持有腐必反、有貪必肅、除惡務盡。

此前一天，「解放軍報」1月31日刊發評論員文章，稱查處張又俠、劉振立是反腐敗鬥爭的重大勝利，呼籲全軍官兵在思想上政治上行動上同以習近平為核心的中共中央保持高度一致，堅定反腐必勝、強軍必成的信念信心。

延伸閱讀

中東情勢緩和？川普：伊朗正與美「談話」 美方將視情況行動

伊朗「咽喉城市」爆炸4死、西南大城傳氣爆 以色列否認涉事

伊朗「高度戒備」警告美以勿發動攻擊 飛彈反擊以色列盟友