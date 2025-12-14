清海化工贊助暖暖包 員警寒冬執勤備感溫暖

▲台中氣溫明顯驟降，清海化工副總經理張仕杰體恤員警頂著刺骨低溫執勤，慷慨捐贈暖暖包一批。（圖／市警局提供）

[NOWnews今日新聞] 入冬最強冷氣團來襲，台中氣溫明顯驟降，清海化學工業股份有限公司副總經理張仕杰，體恤員警頂著寒冷刺骨低溫堅守崗位，維護社會治安與民眾安全，慷慨捐贈「暖暖包」一批給警察局大甲分局，為第一線員警加油打氣，彷彿注入滿滿暖流，讓寒風中執勤員警更感溫暖。

第一線員警表示，在寒風凜冽環境中執勤，經常雙手凍到發紅，僵硬的連寫字都有困難，現在口袋裡多了一個暖暖包，默默散發熱度，冷的時候還可拿出來搓揉一下，暖感立現，感謝張副總經理對員警的支持，讓同仁倍感溫馨。

廣告 廣告

大甲分局長蔡期望表示，警察工作是24小時不間斷，不分寒暑冷暖或颳風下雨，若非身歷其境，很難體會箇中滋味。同仁們執勤時務必注意日夜溫差，一定要好好照顧身體，尤其有心血管疾病(史)同仁，除按時服用藥物外，遇寒冷天氣應添加衣物，加強保暖措施，健康第一。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

大茗橫掃高山茶王三大獎 百萬義賣所得悉數回饋地方

首屆「健康飲食實踐獎」頒獎 國健署攜手餐飲業推動健康飲食

中市親子館五倍成長 東勢新館為山城添幸福