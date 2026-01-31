▲清海無上師世界會弘法車走進宜蘭街頭，推廣純素生活響應環境永續。（圖／清海無上師世界會提供）

【互傳媒／記者 蕭任峰／台中 報導】在全球氣候變遷議題日益嚴峻之際，如何從日常生活實踐守護地球，成為各界關注焦點。清海無上師世界會長期推動愛護生命與環境永續理念，於全台北、桃園、台中與高雄配置四輛「弘法車」，平日巡迴各大城市播送愛與和平訊息。1 月 31 日（週六），隸屬台北的弘法車特別跨越山嶺駛入宜蘭，深入南方澳與礁溪街頭，與民眾面對面分享純素生活與環保理念。

當日上午 9 時，弘法車抵達南方澳南天宮，車身大型 LED 螢幕播放無上師電視台節目，呈現壯麗自然景觀、動物與人類共生畫面，並同步傳達氣候變遷與環境保護的迫切訊息。影像內容以溫和而深刻的方式，引導民眾思考飲食選擇與生命、地球之間的關聯，吸引不少香客與遊客駐足觀看。

廣告 廣告

活動現場由多位長期茹素的志工投入宣導行列，穿梭人群發放文宣，親切說明純素飲食對健康、環境與動物保護的正面影響。清海無上師世界會宜蘭負責人吳謹全表示：「我們發送的不只是傳單，而是希望提供一個讓民眾重新思考生活方式的契機。」

▲清海無上師世界會弘法車走進宜蘭街頭，推廣純素生活響應環境永續。（圖／清海無上師世界會提供）

志工們發放的文宣內容多元，包括印有可愛動物圖樣與營養資訊的《您也可以選擇這樣的生活！》摺頁、附有純素吉祥祝福與無上師電視台資訊的農曆年節紅包袋，以及可重複使用的綠色環保袋。現場亦提供附有氣候變遷與地球暖化資料的純素食譜，不少民眾主動索取並駐足翻閱，展現高度關注。

結束南方澳及漁港周邊宣導後，弘法車於下午轉往礁溪溫泉公園。在觀光人潮往來頻繁的溫泉區，螢幕播放全球暖化科學數據與極地冰層消融畫面，引發不少家庭與年輕族群討論蔬食生活對環境的正面影響。一名帶著孩子同行的家長表示：「為了下一代，真的應該開始思考如何吃得更環保、更有愛。」

▲清海無上師世界會弘法車走進宜蘭街頭，推廣純素生活響應環境永續。（圖／清海無上師世界會提供）

活動於下午 3 時圓滿結束。主辦單位指出，此次宜蘭巡迴不僅是資訊宣導，更希望透過影像、文字與實際互動，讓民眾理解每一餐的選擇，都與動物生命、社會和諧及地球永續息息相關。雖然弘法車隨後啟程返回台北，但「愛護生命、守護家園」的理念，已在蘭陽平原悄然播下種子。