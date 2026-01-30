清海無上師世界會歲末素食圍爐送暖 以純素關懷行動點亮街友新年希望

▲主辦單位頒發感謝狀，感謝清海無上師世界會協助此活動。（圖／清海無上師世界會提供）

歲末寒冬，年節將至，對多數人而言是團圓的時刻，對街友朋友卻往往更加孤單。為讓無家者感受社會溫暖，新北市善悅關懷協會於今（30）日在新莊元亨寺台北講堂舉辦第七屆「2026 點亮星空、照亮街角，心手相連，讓愛綿延」街友歲末圍爐關懷活動，結合多個公益團體、企業與志工力量，邀請街友齊聚圍爐，共度溫馨年節。

本次活動除提供豐盛圍爐饗宴外，亦整合多元服務資源，現場設有義診、義剪、健康檢查、法律諮詢及就業媒合，協助街友在生活照顧、健康維護與重返社會之路上，獲得實質支持。主辦單位表示，希望透過本次關懷行動，讓街友不只是吃得飽，更能感受到被尊重、被看見。

值得一提的是，本次圍爐宴四十桌皆為純素食，不僅兼顧營養與健康，也呼應近年來社會日益重視的蔬食、永續與環保理念，透過友善土地與生命的飲食選擇，實踐「環抱地球、守護未來」的行動精神，讓關懷街友與愛護環境同時並行。

活動獲得多家善心單位熱情響應，共同投入歲末送暖行列。其中，社團法人清海無上師世界會長期關注弱勢族群，今年再度參與關懷行動，與佳恩協會共同贊助 300 套保暖衣褲及 300 份新年福袋，在寒冬中為街友送上最直接的溫暖。

社團法人清海無上師世界會台北負責人王士能表示，清海無上師一向非常關懷街友朋友，並時常叮嚀世界會會員要主動照顧街友、關心社會邊緣族群。世界會過去亦曾捐贈兩台盥洗車，提供街友基本清潔與生活尊嚴，希望透過持續而務實的行動，陪伴街友度過困境。

王士能也分享，清海無上師長年提倡純素生活，認為尊重生命、愛護動物，是促進社會和諧的重要根基。日前來台成功攀登台北 101 的美國攀岩高手 Alex Honnold，長期以近乎全蔬食的飲食型態維持高強度體能，正顯示植物性飲食不僅營養充足，也能支撐卓越的體力與意志力。本次活動以素食圍爐宴款待街友，正是蔬食理念的具體實踐，兼顧健康照顧與環境永續，讓關懷行動更具深遠意義。

清海無上師也曾指出，若全台灣的人都能實踐純素生活，社會將更加和平；若全世界走向純素，世界和平將不再只是理想。世界會期盼，透過一次次參與公益、關懷街友與弱勢的行動，讓愛與善意在社會中持續流動。

主辦單位表示，感謝所有協辦、贊助與志工單位的共同投入，讓街友在歲末年終之際，感受到社會溫暖與支持。活動最後，也祝福大家新的一年平安健康、馬年行大運，讓關懷的力量持續照亮城市的每一個角落。