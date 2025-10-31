清消2次仍有2處病毒！國軍化學兵進場 高規格清消

台中市 / 綜合報導

台中問題養豬場，經過兩次消毒之後，又檢出2處有病毒殘留，代表清消不夠確實，疫情中心協調國防部化學兵進場，執行第3次高規格清消作業，由於病毒來源到現在還沒找到，問題養豬場特約紀姓獸醫師建議，可以從廚餘來源和去向找線索，他研判最大破口應該來自台中港或漁港，船上工人要是把沒檢疫過的廚餘丟出來，就可能造成病毒擴散。

國軍十軍團30名官兵，配合市府動保處20人，深夜在台中梧棲養豬場，進行清消的前置清理，養豬場經過兩次消毒，還是被驗出2處病毒，髒亂情況遠超預期，市府緊急在凌晨聯絡十軍團，再增援80名官兵，並搭配22名動保處人力投入，配合化學兵進行清消。

廣告 廣告

台中非洲豬瘟，到目前還沒找到病毒來源，問題養豬場特約紀姓獸醫師建議，可以從廚餘的來源和去向找線索，首先，病毒一直沒有出現在梧棲以外的地區，因此病毒可能來自台中港或漁港，船上漁工要是把問題廚餘丟出來，病毒就可能擴散。

紀姓獸醫師說：「沒有經過檢疫的廚餘，它落到我們養豬的廚餘場裡面，那機會跟破口，目前來講是最大的。」問題廚餘從漁港運到清潔隊，再被養豬場廚餘車載走，病毒就可能擴散，獸醫師建議調閱監視器，找出這段期間，是否還有其他養豬場廚餘車出現在梧棲路上，釐清污染破口。

紀姓獸醫師(聲源)說：「因為這個廚餘場(養豬場)沒有了，它(廚餘)就會到處去了，可以從這個確定陽性的養豬場，逆向去追蹤它的路徑。」台中市副市長鄭照新說：「因為已經由檢調在偵辦，，檢調是有司法的專業，所以我們靜候調查的結果。」為了杜絕豬瘟，台北海關和防檢署，以及相關單位，在自貿港進行聯合稽查，病毒一天沒找到源頭，民眾就一天無法安心。

原始連結







更多華視新聞報導

污染物分送12行政區 衛生局：672件貨品已全數銷毀

中市府疫調報告尚未出爐 陳時中曝養豬場「2區仍驗出病毒」

台南豬農擅自移動豬隻「稱不知情」 黃偉哲：依法嚴懲

