清消2次仍驗出豬瘟病毒！應變中心：已請國防部化學兵支援

台中市府在非洲豬瘟案例養豬場進行清消。台中市政府提供



台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，經2次清消後，仍有2處驗出陽性，位置與上次不同，由於只要有病毒殘存，就有可能擴散，中央災害應變中心表示，已協調國防部化學兵會同學者專家到場共同執行清消。

非洲豬瘟中央災害應變中心記者會今（10/30）下午3時半舉行，說明最新情況。該養豬場爆出案例後，即進行清潔消毒，仍於公豬欄、電擊屠宰區兩處檢出陽性，台中市府再度清消，動物防疫組組長林念農表示，採樣後仍於牆面、飲水區檢出陽性。

廣告 廣告

指揮官陳駿季表示，不管哪一區，只要有核酸病毒殘存就不行，都有可能擴散到其他地區，各縣市也很擔心。經查，中市府清消流程需要加強，因此請國防部化學兵協助，已獲國防部同意，並請專家於明天陪同執行，做到確實清消。

更多太報報導

衛福部11月新制懶人包：不孕補助、疫苗接種、UCC一次看懂

美到屏息！全球首隻「白變猞猁」現蹤西班牙 全身雪白宛如神話精靈

「廚餘湖」距取水口僅3公里！空拍畫面曝 民眾飲水恐「滲入餿水」