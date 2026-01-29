清涼裸露廣告業績最好！警公布最陰險詐騙話術 「先儲值可退回」換加碼

詐騙集團用裸露圖片誘騙被害人，「先儲值後退錢」抓準被害人加碼心態。翻攝畫面

色情詐騙再進化！近來不少民眾滑社群平台，突然跳出裸露、挑逗廣告，一點下去卻不是桃色邂逅，而是詐騙深坑。警方直指，詐團改良「假交友」老梗，主打「先儲值、可退回」，實際上卻是一步步騙你加碼，等發現不對勁，錢早已飛了。

台北市政府警察局公布114年12月打詐成果，單月查獲詐欺集團多達119團、1,054人，查扣不法所得逾7,274萬元；在警銀聯防與第一線即時關懷下，成功攔阻詐騙金額更高達2億1,884萬餘元。

廣告 廣告

不過詐騙仍層出不窮。刑事警察大隊大隊長丁靖指出，依「打詐儀錶板」統計，北市114年12月受理詐欺案1,524件，財損高達8億5,905萬餘元。雖整體趨勢略有收斂，但「假投資」依舊是吸金王，詐團潛伏社群、交友軟體與通訊平台，丟廣告拉人進「投資群組」，靠噓寒問暖搏感情，再用假獲利截圖、暗樁配合演出，營造「穩賺不賠」假象。

警方也點名，近期最陰險的手法，就是「色情導流詐騙」。詐團在社群投放裸照、挑逗畫面，專勾好奇心與私密心理，點擊後轉為一對一聊天，再帶進仿真的交友會員網站，喊出「智慧媒合、快速配對」，要求加入會員、儲值升等，還強調「錢可退回」降低戒心。

光是114年12月，相關案件就有35件，財損高達2,415萬8,698元。警方分析，被害人以40至49歲最多，占31.4%，其次是30至39歲，占22.9%，受害族群集中在30到49歲青壯、中年族；其中單一案件最高財損竟達952萬1,500元，顯示詐團靠「會員制話術」，短時間就能狠撈一筆。

警方透露，詐團慣用話術包括「儲值可提高配對成功率」、「儲值後可退回」、「帳號開通就能安排見面或約會」，甚至先小額返還，讓被害人誤信「真的會退錢」，結果越投越深，直到想退款、卻怎樣都拿不回來，才驚覺被騙。

警察局長林炎田強調，打詐是警方重點任務，未來將持續強化識詐宣導、深化公私協力阻斷金流，並強力追緝詐騙集團，全面壓縮犯罪空間，讓詐團「騙不了、領不到、跑不掉」。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／北捷月台驚見「要錢哥」 逢人開口要100元無人制止

「張美阿嬤」農場三姐重砲開轟巨嬰弟 揭員工跳槽、農場決裂內幕

「張美阿嬤」農場小兒子黑歷史曝光 王逢昇曾Cosplay特勤警勒索地下錢莊

吳宗憲在曹西平靈堂獨處半小時揭「驚世祕密」 董至成哽咽道別「拼命三郎」：在天堂做最野性的歌手