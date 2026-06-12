清涼一「夏」！中科公園戲水區7/4-8/30免費開放邀您玩水FUN「暑」假！

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潭雅神綠園道大雅中科公園旁戲水區

【旅遊經 洪書瑱報導】

夏日炎炎，民眾最喜愛戲水區感受玩水最樂的涼爽與快意，其中台中相當受到遊客喜歡的潭雅神綠園道終點站中科公園「夏日戲水區」，預計於7月4日開放！戲水區內有水霧水幕噴水設施、隧道噴泉、火山噴泉、2座噴水槍等戲水設施，豐富設施不僅能讓孩子們盡情玩耍，也能讓大人們享受夏日的清涼時光。而且遊客還能安心戲水，相關單位亦會安排專人定時巡檢與水質管理，並設置驛站供民眾更衣淋浴，大幅提升親子使用的安全、衛生及舒適性等。



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潭雅神綠園道大雅中科公園旁戲水區







潭雅神綠園道大雅中科公園旁戲水區







潭雅神綠園道大雅中科公園旁戲水區





中科公園「夏日戲水區」全部免費，預計7月4日開放至8月30日止，開放時間為每週六、日上午10時至下午4時30分，每整點及半點鐘各放水10分鐘；同時提醒遊客戲水區內禁止飲食及奔跑，也請勿以眼睛探看噴水孔，千萬要小心避免危險。另也呼籲共同愛護戲水設施，讓所有大小朋友都能安心使用這些設施。

台中觀旅局長陳美秀表示，潭雅神綠園道全長約13.1公里，起點位於潭子區中山路(台3線)銜接潭心鐵馬空橋，終點為大雅中科公園，沿途綠映形成一段段的綠色隧道，且路面坡度平緩，非常適合親子戶外休閒騎乘，遊客除到中科公園「夏日戲水區」玩水外，也可騎乘自行車欣賞沿線田園風景。

以上圖片：台中市政府觀光旅遊局提供







