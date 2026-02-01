清淡早餐反而傷身？醫師點名3地雷組合 「牛奶加蛋」竟上榜

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

台灣早餐選擇豐富，許多民眾為了健康，常會選擇看似清淡或單純的飲食搭配。然而重症科醫師黃軒近日在社群平台分享了一個反直覺的觀點，提醒大家早餐「吃得太乖」，反而讓膽囊不敢動、血糖沒節奏，導致整天代謝卡關。

醫師說明早餐應包含穀薯類、肉蛋豆類、奶類及蔬果，缺乏其中一環，長期下來容易代謝失調。（示意圖／Unsplash）

黃軒在臉書粉絲團「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分享，人體經過整晚8至10小時的空腹後，身體其實在等待3個啟動訊號，分別是告訴大腦開始運轉的碳水化合物、促進膽囊收縮並穩定血糖的蛋白質與脂肪，以及用來重置代謝節律的足夠熱量。如果早餐缺乏了其中一環，雖然不會立刻感到不舒服，但長期下來容易造成代謝失調。

醫師更進一步點名了牛奶配雞蛋、清粥小菜以及燒餅油條3種常見組合。牛奶加雞蛋只有蛋白質，會導致胰島素訊號不足，身體將珍貴的蛋白質拿去當作燃料燃燒，長期可能增加肝腎負擔；清粥配醬菜高鈉、低蛋白且幾乎沒有脂肪，長期會提高膽結石與膽囊息肉的風險；至於傳統的燒餅油條，熱量高但營養密度低，且缺乏纖維與優質蛋白，容易導致血糖劇烈波動。

黃軒強調，早餐吃得好對心血管代謝與腎功能都有正面影響，醫學上及格的早餐結構應該完整，包含穀薯類、肉蛋豆類、奶類及蔬果。重點不在於吃得清淡，而是要吃得夠且有方向，給予身體明確的指令，才不會讓膽囊與代謝系統默默加班，結果搞壞身體。



