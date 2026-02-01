清淡飲食其實超毒！醫點名「5大傷肝腎食物」：很多人在吃

記者施春美／台北報導

醫師洪永祥表示，稀飯是「極速血糖炸彈」，它會讓血糖會迅速飆升，導致高血糖、脂肪肝等，最後腎衰竭。（圖／翻攝自Ingimage）

健康老化相當重要，醫師洪永祥提醒，許多年長者的清淡飲食，其實在重創身體健康，他列出「長輩食物紅燈排行榜」，例如醃漬蔬菜、豆腐乳、肉鬆、大骨湯、稀飯。其中，稀飯是「極速血糖炸彈」，當長者喝粥時，血糖會迅速飆升，導致高血糖、脂肪肝等，最後腎衰竭。

腎臟科醫師洪永祥在其臉書列舉年長者常吃錯的5類傷肝腎食物：

第一名：醃漬蔬菜（菜脯、醬瓜、酸菜）

它結合了所有對肝腎不利的要素，包括極致的高鹽（為了防腐）、可能的發霉風險（黃麴毒素）、醃漬過程中產生的亞硝胺。常吃醃漬食物會顯著提升食道癌與肝癌的發病率。腎臟病患者尤其禁吃這類食物，因為鹽分讓血壓失控、水分滯留造成腎臟水腫。若不幸吃到發霉的醃漬食物，更是直接導致肝細胞壞死。

第二名：隱形的鈉超標殺手（醬料、豆腐乳）

一小塊豆腐乳的鈉含量就可能超過一天建議量的1/3。豆瓣醬、甜辣醬等醬料除了鈉，還有防腐劑、人工色素。研究證實，高鈉與高血壓、中風及腎衰竭有著強烈正相關。

第三名：配飯界的人氣王（肉鬆與肉乾）

肉鬆會將「健康豬肉變成長期負擔」，因為肉鬆之所以香又酥，製作過程會加入大量油脂、砂糖和磷酸鹽。研究指出，食品添加物中的「無機磷」吸收率高達 90~100%，對腎臟傷害極大。過多的磷會導致鈣流失，引起發血管硬化。肉鬆中常見的亞硝酸鹽與高鹽分，讓肝臟必須不斷解毒，高磷則直接加速腎絲球硬化，讓長輩提早面臨洗腎危機。

第四名：濃縮精華的痛風湯（大骨湯、肉湯）

事實上，動物骨頭中的鈣質很難溶解在水裡，湯裡最多的是脂肪、普林、重金屬（如鉛）。對於代謝機能下降的老人來說，這是腎臟的慢性殺手。

高普林會導致尿酸飆升，形成腎結石或痛風性腎病變。肝臟則需忙著處理那些重金屬與飽和脂肪。

第五名：精緻澱粉的糖衣陷阱（白稀飯與白麵條）

很多人覺得牙口不好吃稀飯最健康，事實上，白稀飯是「極速血糖炸彈」。因為精緻澱粉在熬煮過程中，澱粉結構被破壞，GI值（升糖指數）爆表。當長輩大口喝粥，血糖會快速飆升。

根據發表在《美國臨床營養學雜誌》的研究，長期高GI飲食會增加全身性慢性發炎的風險。這不僅會導致脂肪肝，更會因高血糖引起「糖尿病腎病變」。 過多的糖分在肝臟內會轉化為三酸甘油酯，造成非酒精性脂肪肝。而高血糖會讓腎臟的過濾網（腎絲球）長期處於高壓狀態，最後導致腎衰竭。

