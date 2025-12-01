清溝有成 雲林邁向零淹水家園

我常說「路要平、燈要亮、水溝一定要通」，這些都是讓大家住得安心、方便的基本條件，近年來極端氣候愈來愈劇烈，雨一下大，社區就可能積水，病媒蚊也更容易孳生。為了讓所有人住得安心，這幾年全力推動「清溝大作戰」，目標很簡單：讓雲林朝向不淹水、不孳生蚊、不爆發登革熱的永續城市前進。

到今年為止，我們已經清理了1211公里的水溝，清出了3.56萬公噸的淤泥和雜物。這些數字看起來冰冷，但效果真的很明顯：社區的淹水機率降低了93％，臭味少了、蚊子減了，過去一下雨就緊張的地方，現在大家都說真的改善很多。

為了做到這些，我們3年投入2.1億元，動用17台高壓清溝車，把原本要做15年的清淤量，在3年就完成，這些工程雖然不會像建大樓那樣看得見，但卻是守護大家安全最根本的建設。我特別感謝環保局團隊、協力廠商，也感謝縣議會支持，讓我們能夠一年接著一年，把這件事做好。

除了照顧自己，我們也願意伸出援手。今年9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，我們立刻派出10台清溝車和專業團隊前往支援，協助清了3212公尺水溝、清掉816公噸淤泥，盡一份雲林對花蓮的心意。

接下來，我們還會持續打造更韌性的基礎建設，每年都會編列預算，把全縣容易淹水、容易孳生蚊子的水溝逐一改善，讓家園保持乾乾淨淨、無臭味、最安全。

我們也會導入最新的AI智慧水位監測，危險熱點的水深一抵達5至10公分，系統會立刻發出警訊。最後，我也希望和大家一起努力，把水溝保持乾淨，清溝成果才能發揮得更久，大家住得更自在。