清潔劑報關藏毒品原料 警時速178狂飆追嫌犯

海巡署破獲三座製毒工廠，並查扣一個走私貨櫃，其中發現不法集團將大量毒品原料藏在桶裝容器中，以清潔劑名義報關，警方在基隆海關攔查貨物，同步追緝載運人馬，一度在西濱快速道路上，時速178公里狂飆攔查走私人馬，一舉查獲1500多公斤毒品原料，將6名嫌犯逮捕到案。警方統計，走私案加上3座製毒工廠，查獲的各式毒品原料總共多達3.4公噸，市值超過14億元，如果流入市場將可以提供413萬人吸食。

員警打開貨車大門將嫌犯拉下車，嫌犯說：「我又沒有怎樣，我什麼都不知道。」一下車就趕快辯解我什麼都不知道，警方喝令嫌犯趴下，員警說：「還跑啊。」員警接著追緝，在西濱快速道路飆到178公里攔查另一組人馬，因為他們都要到基隆海關載運毒品原料，一桶一桶藍色桶裝容器，名義上是氟素潑水劑但裡面裝的不是清潔濟，而是製作毒品咖啡包原料。

警方9月在基隆關查緝58桶共1500公斤原料，苗栗查緝隊副隊長徐麗娟說：「從香港來報關，用102個紙箱還有75桶清潔劑的名義，來進口報關。」警方調查，販毒集團將這些原液裝在紙箱中規避X光查驗，而這些原液將可以製成213萬包毒品咖啡包，粗估市值高達10億7000萬元，幸好警方提前掌握情資，一舉逮捕6名毒販，全案依照違反毒品犯罪條例移送偵辦。

除了這一案，警方也在嘉義、新竹還雲林等地區破獲3起製毒工廠案，海巡署偵防分署副分署長劉志慶說：「成品半成品，還有毒品原料，合計大概將近3.4公噸。」這四案總共查緝安非他命愷他命，喵喵毒品咖啡包還有製毒原料，總共3.4公噸，市值約14億元8千800萬元，如果流入市場可以提供413.5萬人吸食，幸好警方一舉破獲將嫌犯都依違反毒品防制條例移送偵辦。

