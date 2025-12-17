清潔劑掩護逾噸毒品入境 6嫌起訴

苗檢破獲大型製毒工廠，查扣市值二億元的「喵喵」等相關成品及原料，約可製成四十萬包毒咖啡。（苗栗地檢署提供，中央社）

記者陳華興∕桃園報導

桃園地檢署破獲運毒集團以清潔劑名義，自大陸運輸三級毒品「喵喵」的先驅原料來台。全案十七日偵結起訴黃姓、顏姓、莊姓、林姓、蘇姓、羅姓等六人，分別求刑一年九個月至六年。

海巡署苗栗查緝隊接獲情資，有運毒集團自大陸運輸大量毒品進入台灣，桃檢獲報後成立專案小組，先在九月二十四日於基隆港扣得主嫌黃姓男子等人以清潔劑名義申報進口夾藏「喵喵」的先驅原料五十八桶約一點四二公噸，以及化學品甲胺十七桶約零點三九公噸。

專案小組趁運毒集團成員尚未發覺被查獲之際，九月二十八日分別在桃園市觀音區台六十一號快速道路、苗栗市逮捕前來領取毒品的林姓男子等五人，另於十一月二十三日在桃園國際機場拘提由柬埔寨返國的黃姓主嫌，並聲押黃男獲准。本案輸入毒品數量之大，可供製成咖啡包達二百一十三萬包。

另外，苗栗地檢署與海巡署合作，破獲位於頭屋鄉及頭份市兩處工廠兩處大型製毒工廠，查扣市值二億元、「喵喵」等相關成品及原料，約可製成四十萬包毒咖啡，並查獲賴姓被告等三名犯嫌，十一月二十四日提起公訴。