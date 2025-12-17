清潔劑掩護運毒1.42噸喵喵先驅原料 桃檢起訴

（中央社記者葉臻桃園17日電）桃園地檢署破獲運毒集團以清潔劑名義，自中國運輸毒品「喵喵」的先驅原料、第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」約1.42公噸來台；全案今天偵結起訴6人，分別求刑1年9月至6年。

海巡署苗栗查緝隊接獲情資，有運毒集團自中國運輸大量毒品進入台灣，桃園地檢署獲報後成立專案小組追查，先在今年9月24日於基隆港扣得主嫌黃姓男子等人以清潔劑名義申報進口夾藏第三級毒品「喵喵」的先驅原料、第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」58桶約1.42公噸，以及化學品甲胺17桶約0.39公噸。

桃園地檢署表示，專案小組趁運毒集團成員尚未發覺被查獲之際，9月28日分別在桃園市觀音區台61號快速道路、苗栗縣苗栗市逮捕前來領取毒品的林姓男子等5人，另於11月23日在桃園國際機場拘提由柬埔寨返國的主嫌黃姓男子，並聲押黃男獲准。

桃園地檢署認主嫌黃姓男子等6人涉犯毒品危害防制條例之運輸第四級毒品等罪嫌，今天偵結起訴，並考量本案輸入毒品數量之大，可供製成新興毒品咖啡包多達213萬包，若流入市面危害甚鉅，向法院分別具體求處有期徒刑1年9月至6年。（編輯：林恕暉）1141217