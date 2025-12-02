清潔劑混入茶水「春水堂3客送醫」 醫示警：飲料第一口別猛喝

食安處證實貼有「清潔中」的熱水瓶內有酵素去漬粉。（圖／食安處提供）

知名連鎖茶館春水堂位於台中公益路的分店，日前員工誤拿裝有清潔劑的熱水瓶，為顧客回沖茶飲，造成3人身體不適送醫。台中市食品藥物安全處於獲報當日即前往稽查，並勒令該店即起停業。對此，重症專科醫師指出，除了這起事件，近期許多店家在稽查上也都被驗出飲品被驗出腸桿菌科超標，這代表日常製作飲料流程或器具，皆可能遭到污染，特別提醒民眾「喝飲料第一口不要馬上猛喝」。

有民眾到台中市春水堂公益店消費，店員誤拿裝有清潔劑的熱水瓶，為顧客回沖茶飲，顧客飲用後發覺茶水極為酸澀，隨後3人出現喉嚨灼傷等症狀，就醫治療後已返家。台中市食安處獲報介入調查，依《食品安全衛生管理法》規定，勒令該店家即日起停業，也將業者移送台中地檢署偵辦，依法可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1000萬以下罰金。

廣告 廣告

對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書表示，飲料的衛生與安全不僅是這些備受關注的案例，食品安全稽查也發現，市場上多家飲料店的飲品被驗出腸桿菌科超標，代表日常製作飲料流程或器具皆可能遭污染。

黃軒指出，這些事件反映出「清潔劑或消毒液並沒有嚴格區分」，為避免誤用、誤倒入飲品或造成化學物質殘留風險，所有清潔劑、去漬液、漂白水、消毒藥劑都必須與飲料製作區嚴格分區，不得放置在飲料製作台上、配料區旁、盛裝茶湯、奶類、冰塊附近、員工調製飲料時「垂手可得」的位置。

且清潔用品應統一收納於專屬清潔間、下方封閉櫃體或管理架上，並加貼化學品標示，避免任何「誤混入飲料」的可能。

黃軒表示，這也顯示出店家「清潔不夠徹底」，若器具清洗與沖水不徹底，化學清潔劑殘留可能被喝下肚，造成口腔、食道、胃部灼傷。「化學灼傷不像燙傷，症狀往往延遲出現，更需醫療處置。」

另外，黃軒直言，細菌污染也是店家常見問題，茶湯久放、器具未充分消毒、冰塊水質不佳或成品飲料在室溫下放置過久，都會讓細菌迅速繁殖。若飲品驗出腸桿菌科超標，通常代表店家的整體衛生管理存在漏洞，可能讓顧客上吐下瀉、發燒甚至食物中毒。

黃軒提醒，消費者若喝到「化學味、苦澀味、刺痛、辣喉」等異常感受，應立刻停喝，並保留容器與收據，必要時就醫，「喝飲料的第一口不要馬上猛喝」。

另外，消費者也可以觀察店員是否戴手套、環境乾淨、煮茶器具整潔、飲品為現做；黃軒指出，飲料也不要久放，尤其奶茶、果汁、冰飲，高溫下細菌容易暴增，建議「2小時」內喝完。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！機車族傻眼 官方證實：賓果

鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星

好奇病逝父「生前做什麼」 33歲男辭職返鄉！考上森管員榜首哽咽了