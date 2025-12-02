清潔員「電鍋案」 律師：助人遭定罪 不符社會觀感
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值32元的舊電鍋送拾荒婦，昨被判刑3月、緩刑2年；律師林育杉認為，檢方起訴此案不意外，法院判決也依法有理，但從社會觀點來看，將好心助人定罪，難免使人感覺法律過於嚴苛僵化，與社會法感落差大。
法務部表示已提修法，草案去年5月31日陳報行政院審查，行政院也邀集相關機關召開審查會議，將配合相關修法事宜推動修法。國民黨立委羅智強則建請賴清德總統慎重考慮特赦黃姓清潔隊員。
林育杉建議，修法應明訂「小額貪汙」金額門檻，兼顧犯罪情節及動機，是否出於善意或公益等，回應社會期待，也與重大貪瀆犯罪清楚區隔；偵查階段若能允許檢察官對於財損極低、動機良善、被告自首認罪等，有更彈性處理空間，如不起訴或緩起訴處分，也有助節省司法資源。
行政程序方面，機關可擬定更明確資產、回收物處置程序， 如報廢標準、可流入公益用途規定、捐贈前審核流程與流向登記等，降低第一線人員誤觸灰色地帶，也避免制度空隙遭濫用。
律師包盛顥持相同看法，但提醒修法須避免外界誤解「小額貪汙除罪化」，同時加強公務員法治教育，從源頭避免公務員誤觸法網。
法界人士說，貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」是5年以上徒刑，得併科3000萬元以下罰金重罪，全案未符合應不起訴情況，也非最重本刑3年以下徒刑之罪，檢察官依法無從不起訴處分。
法務部說，檢察官依相關事證以貪汙治罪條例相關規定提起公訴，並考量自首、自白及財物金額等有利於被告的減刑事由，請求法院從輕量刑，法務部尊重法院判決結果及檢察官依法行使職權。
「電鍋貪汙案」引發爭議後，最高檢察署曾發函各檢察機關，注意貪汙小額犯罪可作不起訴處分，或建議檢察官審判中建請法官判決免刑，期許作出更貼近國民感情的判斷。
