清潔員丟垃圾再撿起拍照 民眾質疑缺業績擺拍

一名清潔隊員，把垃圾先放上了道路的中央分隔島之後，拍了照片再把它撿起來。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





有民眾在台南歸仁八路拍到，車輛在等紅燈時，後方清潔隊車輛馬上下來一名清潔隊員，把垃圾先放上了道路的中央分隔島之後，拍了照片再把它撿起來，再一次的拍照。

拍完之後這名清潔員迅速回到車上，讓民眾質疑清潔人員這樣是在擺拍嗎？在回報公務交代？也有人猜測是缺乏業績，所以故意將垃圾放在中央分隔島上擺拍。

也有人說可能是先前撿垃圾時忘了拍，所以才補拍照當記錄。

更多東森新聞報導

帥保險業務主管「陪睡大媽」換大單！資深老鳥說話了

暖胃「進補系」超夯！麻油雞、當歸鴨湯業績增2－3成

中日緊張 連累上海日料餐廳業績下滑5成

