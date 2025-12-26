清潔員好衰！民眾丟香灰「少1步驟」整包炸開 網轟沒品、鎮長曝情況

草屯一名清潔員在收運垃圾期間，因某民眾投入的香灰垃圾被擠壓爆炸，遭粉塵吞噬全身。（翻社自爆料公社）

本週網路流傳一段清潔隊垃圾車在清運期間的意外現場，只見隨車協助收運垃圾的清潔員站在車尾，垃圾車開始進行壓縮，卻有一整包香灰粉塵當場炸開，大量粉塵瞬間將清潔員吞噬，讓眾人看了直為他叫屈，痛批丟該包未經處理的香灰垃圾民眾很沒品。事發在南投草屯，清潔隊則提醒香灰在裝袋後應加水弄濕使其固化、才能丟垃圾車。

有民眾在臉書社團爆怨公社分享一段影片，事發在南投草屯，環保局清潔隊的垃圾車正在隨車收運垃圾，車後方的清潔員協助民眾將一包一包的垃圾丟進車斗，這時車斗開始加壓，正當清潔員準備將下一個民眾的垃圾投入時，車尾突然爆出大量粉塵，直撲清潔員而來。

雖然清潔員有戴口罩，但全身仍被粉塵覆蓋，看起來似乎難以呼吸、有些痛苦，只見他模樣狼狽，無奈地跳下車尾到路旁自行處理。

草屯一名清潔員在收運垃圾期間，因某民眾投入的香灰垃圾被擠壓爆炸，遭粉塵吞噬全身。（翻社自爆料公社）

網轟沒同理心 直指1步驟「基本常識」

影片被轉發到爆料公社，網友們看了直批丟出該包垃圾造成粉塵爆炸的民眾「沒同理心」「多麼自私的人」「這種行為，真的很可惡」「真的沒品」，也有不少人留言說道：「香灰要加水避免爆炸是基本常識...到底在幹嘛」「這是家中金爐裡的灰燼，應該要加水成泥狀再丟，才是好的處理」「香灰不是要泡水在瀝水裝袋在丟嗎」。

清潔員還好嗎？鎮長回應曝現況

《聯合新聞網》報導，草屯鎮長簡賜勝回應表示，他在獲悉此事後就立即關心該名清潔員，確認他身體沒有大礙才放心。這次事發疑似因為香灰粉塵在丟到垃圾車時，少了用水加濕的這個步驟，才導致垃圾袋遭擠壓時整個爆開，草屯清潔隊提醒民眾，丟棄香灰務必確認已經完全熄滅降溫，在裝袋後加水弄濕，使其固化，並將袋內空氣排空、束緊袋口，再丟進垃圾車。

