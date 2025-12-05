清潔員撿回收電鍋送拾荒婦遭判刑！律師疑「幽靈抗辯」：緩刑已很寬容

北市一名黃姓清潔隊員將價值僅剩32元的電鍋送給拾荒婦，最終被依貪汙罪判處有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年。示意圖／許苡晴攝

台北市環保局一名黃姓清潔隊員將價值僅剩32元的電鍋送給拾荒婦，不料卻被依「侵占職務上持有之非公用私有財物」罪起訴，士林地院考量黃男犯後自首，且未獲不法利益，加上動機出於助人、涉案金額極低，最終依貪汙罪判處黃有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年。對此，「巴毛律師」陳宇安直言「緩刑已經很寬容了，這種判決很佛心了」。

陳宇安律師近日在臉書發文，談到清潔隊員黃男因將一個回收殘值僅32元的電鍋送給拾荒婦人而遭起訴貪汙，他坦言剛聽到時也覺得「有點誇張」。不過，判決公布後，完整案情曝光，讓整件事的脈絡變得清楚許多。

「拾荒婦人找不到」說法破綻百出

陳宇安指出，今年10月士林地院開庭時，法官詢問黃男是否找到當初的拾荒婦人出庭作證，但黃男表示「找不到，不知道住哪」，這他不禁質疑「那當初怎麼送電鍋過去？還能買新電鍋換回來？」此外，黃男宣稱事後自費買了新電鍋換回原電鍋，但當被問到是否有發票時，他回答「沒有留下」。

律師質疑「幽靈抗辯」：無從驗證

陳宇安直言，這種說法在法律界被稱為「幽靈抗辯」，人物真實性無從驗證，就像持槍犯嫌常聲稱「槍是阿炮寄放」，但又說不出阿炮是誰、住哪、如何聯絡，「幾乎每個持槍者都有一個不存在的阿炮。」他認為，法官願意採信黃男說法並給予緩刑，已經很寬容了。

重罪能輕判 全靠多項減刑理由

陳宇安表示，本案涉及《貪汙治罪條例》第6條第1項第3款，最低刑期為5年以上，是非常重的罪。法院因考量黃男自白、已繳回犯罪所得、涉案金額不到5萬元，再依刑法第59條「情堪憫恕」予以減刑，才得以將刑度降至3個月，並宣告緩刑2年，已經是非常難得的結果。

律師：判決已相當「佛心」

陳宇安也呼籲外界，不要再倡議幫黃男籌律師費或協助上訴，直呼「這種判決已經很佛心了」。他提醒，若檢察官選擇上訴，高院法官是否還會採信這套「幽靈抗辯」並不一定，到時候結果恐怕不會比現在更輕。

