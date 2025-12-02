清潔員撿「32元舊電鍋」送拾荒婦！遭褫奪公權1年 法務部回應了

清潔員將民眾丟棄的電鍋送給拾荒婦，遭檢察官起訴，今獲判有期徒刑3月、緩刑2年。（示意圖／Unsplash）

台北市一名黃姓清潔隊員去年（2024）7月在清運垃圾時，撿到民眾丟棄的大同電鍋，將其轉贈給一位拾荒婦人，遭依《貪污治罪條例》起訴，士林地院今（2）日宣判，處黃男3月徒刑、緩刑2年，褫奪公權1年。對此，法務部強調，小額貪汙案修法草案去年就已陳報行政院審查，將配合相關修法事宜推動修法。

士院指出，黃男自1990年12月起，就擔任台北市政府環境保護局清潔隊員，為具有法定職務權限的公務員，依台北市政府環境保護局《環境清潔勤務須知》，資源回收作業人員不得將物品擅自占有、處分，而黃男的行為觸犯《貪污治罪條例》侵占職務上持有之非公用私有財物罪。

侵占職務上持有物在《貪污治罪條例》的法定刑為5年以上有期徒刑，但黃男在檢方偵查時就坦承犯行，且已將電鍋繳回所屬清潔隊，加上電鍋殘值僅剩32.56元，均符合減刑要件。此外，法官認為，本案動機單純、財物價值微小，亦未造成實質傷害，且黃男並未變賣電鍋以獲取利益，若以法定最輕刑度5月來論處仍嫌過重，因此依《刑法》第59條規定再度減刑，宣告有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。全案可上訴。

對此，法務部表示，檢察官依據相關事證以貪汙治罪條例相關規定提起公訴，並考量自首、自白及財物金額等有利於被告的減刑事由，請求法院從輕量刑，法務部尊重法院判決結果及檢察官依法行使職權。

法務部說，針對小額且情輕法重的貪汙案件，提出貪汙治罪條例修正草案。修正草案中第12條針對小額貪汙案件，將得減輕或免除其刑，如符合要件者，所受有期徒刑的減刑得減至3分之2，法院也可依具體個案情節為免除其刑之判決。

法務部提到，相關修正草案已於2024年5月31日陳報行政院審查，行政院也邀集相關機關召開審查會議，法務部將配合相關修法事宜推動修法。

針對本案，最高檢察署曾發函各檢察機關注意貪汙小額犯罪可作不起訴處分，或建議檢察官審判中建請法官判免刑，期許檢察官作出更貼近國民感情的判斷。

根據《ETtoday新聞雲》報導，黃員得知判決結果後，忍不住露出靦腆的笑容，關於無法繼續擔任清潔隊員一事，黃員僅回應「就…退休了」，同時強調未來會繼續幫助有需要的人。

