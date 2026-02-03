清潔員暴揍老夫婦！男大生出手救援被K還挨告：台灣法律就是這樣

馬姓清潔員逆向撞倒老夫婦，竟情緒失控當街毆打2名長者，又攻擊上前制止的簡姓男大生。（翻攝畫面）

高雄市環保局馬姓清潔隊員逆向騎乘電動自行車，撞倒一對70歲老夫妻，不僅未道歉還發狂痛毆老人家，被路過的簡姓男大生制止；馬男遭移送後無保飭回，反過來向男大生提告傷害罪。簡姓男大生今天（3日）接受市長陳其邁公開表揚，無奈表示：「台灣的法律現在就是這樣，希望以後能改正。」強調當下沒有反擊，提告是馬男的權益，自己也一定會提告馬男傷害罪。

回顧這起衝突事件，高雄市環保局馬姓清潔員於1月30日下午4時許，逆向騎車闖入行人專用區，撞上一對老夫婦，老夫婦當下要報警處理，馬男竟抓狂痛毆兩名長者；路過的簡姓男大生見狀，急忙上前與馬男對峙，之後男大生將馬男壓制在地，直到警方到達現場。馬男複訊後無保飭回，反告老夫婦及簡男傷害罪，形成三方互告。

簡姓男大生壓制馬男。(翻攝畫面)

簡姓男大生見義勇為、臉上掛彩又挨告，今天接受市長陳其邁表揚，呼籲大家都能勇敢挺身而出，但也要注意安全「要買防狼噴霧」，對於被馬男提告，他說難免會擔心，但那是對方（提告）的權益，他當下沒有反擊，會不會告成功就看台灣的司法。 高雄市長陳其邁今天稱讚簡姓男大生冷靜、勇敢，避免老夫妻受到進一步傷害，並痛批馬姓清潔隊員的行為非常不應該，環保局已將他停職，並將召開職工考核會議嚴懲，絕不包庇。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》關心您：不良行為，請勿模仿。





