清潔員火車站男廁撿到「96萬現金」 警意外揪出詐團

彰化縣 / 綜合報導

台鐵員林車站有清潔員打掃時，在男廁內發現一個紙袋，裡頭裝有96萬的鉅款，而不久後一名男子來認領，卻對錢的來源交代不清，警方持續追查發現，原來這些全是詐騙贓款！嫌犯在柬埔寨開設詐騙機房，指揮車手跟被害人面交取款，利用車站廁所轉手製造斷點，沒想到卻出包弄丟錢，栽在警方手裡，11名詐騙集團成員全被逮。

員警手提紙袋進入車站廁所，因為幾分鐘前接獲報案，男廁裡頭藏有鉅款，就是這一疊白花花的鈔票，總共96萬元撿到的清潔員，看傻了眼趕緊送到台鐵櫃台，拾獲清潔員說：「我開門剛好被我看到，放得很明顯紙袋裝著，趕快通報警察，因為我也會怕人家到時候誣賴我。」

廣告 廣告

事發在今年5月，台鐵員林車站男廁內，當時清潔人員正要打掃，一開門就看到垃圾桶後方，放著牛皮紙袋，裡頭裝著96萬元過了幾分鐘，一名男子慌慌張張到台鐵櫃台報遺失，被鐵路警察詢問錢哪來的，卻支支吾吾交代不清，佯稱是銀行人員來取錢，還是被警方識破，更循線破獲背後詐騙集團，逮捕11名嫌犯。

身穿白衣的男子，被鐵路警察一左一右逮捕，他是詐騙集團張姓主嫌，今年9月原想出境到柬埔寨，被警方在機場及時攔下，循線追查發現，嫌犯在柬埔寨開設詐騙機房，以投資獲利話術被害人，張姓主嫌指揮車手取款，當時梁姓車手面交96萬後，為了製造斷點，把錢放在車站廁所卻出了包，被清潔員發現，導致彭姓收水手找不到錢。

鐵路警察局刑事警察大隊長黃仲玟說：「以前的特性，車手多半會將贓款放在置物櫃裡面，那這一件是因為，車手(把錢)放在男廁裡面，才會出包。」被害人對詐騙話術深信不疑，和車手面交5次受騙400萬，直到警方通知才驚覺被騙，而詐騙集團用相同手法，不法所得超過千萬，沒想到這回贓款轉手失敗，被警方一鍋端。

原始連結







更多華視新聞報導

提300萬釣面交！ 車手驚覺有埋伏 棒打警搶錢逃逸

男應徵月薪4.5萬元事務助理員 淪詐騙車手遭逮

台鐵推聯名便當！雙主菜「雞排.鯖魚」 網友：完美避開豬肉

