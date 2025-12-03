清潔員發善心送電鍋淪貪汙犯！檢遭嗆爆…律師說話了

生活中心／楊佩怡報導

日前台北市一名清潔隊員拾獲一台還可使用的電鍋，將它轉送給一名拾荒婦人，然而清潔隊員卻被依《貪污治罪條例》起訴，昨（2）日士林地方法院一審判處黃員有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。消息曝光後，引發不少網友怒批檢察官為何硬要起訴。對此，律師解答了。





清潔員轉贈拾荒婦「32元電鍋」淪貪汙犯！網氣炸嗆檢「不該起訴」…律師說話了

北市一名清潔員撿了一台32元轉送給拾荒婦，遭檢舉後被起訴。（示意圖／民視新聞資料照）

回顧整起事件，去年7月黃員在北投轉運站執勤時，看到回收車上一個價值32元的電鍋狀況良好，便想轉送給附近一位以拾荒維生的老婦，盼她能「煮上一碗熱粥」，讓日子好過一點；沒想到，這樣的善舉卻被檢舉，指控他「竊取或侵占職務上持有之非公用私有器材、財物」，因此黃員也被士林地檢署依「貪污治罪條例」起訴。士林地院今日一審判處黃員有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。

廣告 廣告

清潔員轉贈拾荒婦「32元電鍋」淪貪汙犯！網氣炸嗆檢「不該起訴」…律師說話了

黃姓清潔員一審被判有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。（示意圖／民視新聞資料照）

消息引發社會輿論，許多人都認為不應該被判刑。對此，林智群律師發文列出4點解釋。首先貪污罪是「微罪」嗎？林智群表示，微罪是有期徒刑3年以下的罪，貪污罪是最低有期徒刑5年以上的重罪，不是微罪。但貪污1元也是貪污，不會是貪污5萬元以下就不罰。其次，大家都很痛恨貪污，所以要求「罪越重越好」，可是法律就是一個標準，當你把這個罪變成越重越好，法官會變成毫無裁量空間；當碰到清潔隊員這個事情，一堆人再來要求法院法外開恩，「這不是搬石頭砸自己的腳嗎？」。

清潔員轉贈拾荒婦「32元電鍋」淪貪汙犯！網氣炸嗆檢「不該起訴」…律師說話了

林智群表示貪汙就是貪汙，只要罪名成立，就會被褫奪公權，這是沒得商量的。（示意圖／民視新聞資料照）

第三，林智群發現一堆人抱怨「為什麼還要褫奪公權？讓清潔隊員丟飯碗？」，他指出依照貪污治罪條例第17條，貪污罪成立，是應併褫奪公權，這個是沒得商量，法律規定就是如此，法官只能這樣判。「不過該清潔隊員跟清潔隊間是勞務關係，不會因為褫奪公權1年而失去工作」。最後，有些人說為什麼檢察官一開始不用刑事訴訟法第253條「微罪不舉」不起訴？「那個法條的前提是『輕罪』，貪污罪是重罪，不適用」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：清潔員轉贈拾荒婦「32元電鍋」淪貪汙犯！網氣炸嗆檢「不該起訴」…律師說話了

更多民視新聞報導

強冷空氣下週南下衝台灣！專家示警：恐變大陸冷氣團

「週休三日」連署過關看法是？逾3.6萬人表態了

綠燈倒數衝斑馬線被罰500元！「真相曝光」全網驚呆

