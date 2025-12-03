社會中心／王毓珺、吳培嘉 台北報導

日前台北市一名清潔隊員，因為轉贈拾荒婦人，價值32元的電鍋遭判刑3個月，儘管可以緩刑，但褫奪公權一年，很多民眾仍幫他抱屈，今天（3日）立委陳培瑜質詢法務部長，鄭銘謙直言，法官已經減刑，但這起案例確實反映現行法處分過重，已提出修正草案，將增加"免除其刑"的選項，讓讓司法裁量更具彈性。

立委（民）陳培瑜：「這個案例大家又覺得要特赦要特赦。」

立委陳培瑜直言需要特赦的案例，就是北市一名清潔隊員，同情拾荒婦人，將回收車上，價值僅僅32元的二手電鍋轉送，遭判有期徒刑3個月、緩刑2年、褫奪公權1年。

清潔員撿二手電鍋送拾荒婦遭判刑 法務部推修法「五萬以下可免刑」

清潔員贈32元二手電鍋遭判刑 法務部:已送貪污修正草案（圖／民視新聞）民眾：「那你是否要立法規範啊，如果我們丟掉的東西，就是他就是不能就是廢棄物，他就是不能轉贈與他人這樣子。」

民眾：「一個電鍋而已，現在貪污的人那麼多，為什麼不是那些人，怎麼不趕快判一判去關一關。」

法務部部長鄭銘謙：「（已提）貪汙治罪條例的12條的修正草案，貪汙所得在5萬元以下，這部分的而且情節輕微，這部分我們本來現行法是減輕其刑，我們要多一個那個免除其刑的選項。」

不只民眾幫他抱屈，法務部長也打算修法改貪污5萬以下得免刑。

因為儘管法官已經依情堪憫恕等4大條款，將刑責減到最輕，但依照現行法律，公務員的犯罪刑責，往往愈判愈重。

立委（國）吳宗憲：「我們拿一個32塊電鍋的行為，跟一個貪汙上百億的工程弊案，我們卻用同一個條文同一部法律，那這樣子適當還是不適當，（圖利罪）是不是要加以修改，要能夠把一些條件，把它更明確化一點。」

立委（民）沈伯洋：「（檢討）我們刑責設計的比例原則，這樣才可以在有彈性的狀況之下，遇到個案的時候，有這一個不管是檢察官跟法官，都可能會有緩起訴或者緩刑，或者甚至免刑或無罪的空間。」

相關的修正草案已在行政院審查，法務部也盼，近期能夠經院會同意，盡快送進立院審議。

