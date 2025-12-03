清潔員贈32元舊電鍋判緩刑 律師點2關鍵：別再罵法官

北市環保局一位黃姓清潔隊員，日前將回收車上殘值32元的舊電鍋送給拾荒阿嬤，涉犯《貪污治罪條例》遭起訴，士林地院2日判處黃姓隊員3個月有期徒刑、緩刑2年，褫奪公權1年。對此，有律師點出2關鍵，直言「不要罵檢察官和法官了」。

黃姓清潔隊員一審遭判3個月有期徒刑、緩刑2年， 褫奪公權1年 。 （圖／中天新聞）

「黑心律師」楊律師在臉書發文推測，黃姓清潔隊員在警局及地檢署偵查中應該沒委任律師，他一定以為自己沒惡意，自己在做善事，所以不可能有罪，所以他一定在筆錄中說了「他以為不重要，但其實剛好會構成法律要件的話」。

楊律師表示，這樣導致檢察官即使內心很想放過他，但仍被迫要起訴，也導致法官很想判無罪，但仍被迫要判有罪，所以最後勉強做出「有罪，但不用坐牢」的折衷判決，所以大家不要罵檢察官和法官了。

楊律師認為，若黃姓清潔隊員上訴二審，若用到幾個比較少用的法理，若再遇到很重視法理的法官（例如林孟皇法官或錢建榮前法官），仍有希望改判無罪。但律師費很貴，是很現實的大問題。

