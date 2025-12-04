「清潔員送回收電鍋淪貪污犯」為何網炸鍋？律師曝3大關鍵：很正常

社會中心／陳慈鈴報導

清潔員送拾荒嬤32元回收電鍋獲罪，社會輿論沸騰。（圖／資料照）

台北市清潔隊一名黃姓資深隊員，將回收車上殘值剩32.56元、仍堪用的大同電鍋轉送給拾荒老婦人，被檢方依貪污罪起訴，引發輿論譁然。2日一審判決結果出爐，社會輿論再度沸騰。對此，律師劉韋廷表示，這件事會讓大家生氣，其實很正常：他看起來是「做善事」，不是「想貪」。

劉韋廷於臉書發文，針對清潔隊員送回收電鍋一案，以3點論述。首先是黃姓清潔隊員真的有貪污的心嗎？他表示，多數人直覺會說沒有。因為他不是把東西拿去賣錢或占為己有，而是送給更需要的人。但法律看的重點是：那個舊電鍋在回收流程裡，算他「工作上經手、要照規定處理」的東西，只要沒走程序就送人，就容易被算進貪污法的範圍。法官也因此已經盡力把刑度壓到很低，才會變成3個月、緩刑2年、褫奪公權1年。

「合理嗎？」劉韋廷指出，大家會覺得卡卡的點在這：清潔隊員很多是勞工，不是考試當公務員，也沒享受完整公務員福利，卻要背「貪污」這種最重的標籤。制度要防弊沒錯，但也要給第一線清楚規則、教育訓練跟可操作的SOP，才不會變成「好心做事、結果被告」。

至於可以怎麼幫黃姓清潔隊員？劉韋廷表示，特赦理論上有路，但通常要等判決確定，而且很難預期。比較實在的是推動修法：把「小額、沒圖利、偏向善意」的案件，設計更合理的處理方式，同時把回收物怎麼能合法轉贈、怎麼能協助弱勢，訂出明確又能落地的規則。這樣才能既守住廉潔，也不讓善意被嚇退。

回顧整起案件，黃姓台北市政府環保局北投區清潔隊員，於去年（2024）7月26日晚上6時許，在轉運站的回收車上發現外觀完好的大同電鍋，想到有位拾荒婦人可能有需要，先帶回家測試確定功能正常後，就把電鍋轉送給對方，希望可以物盡其用。此舉被清潔隊內部檢舉，檢方依涉《貪汙治罪條例》第6條第1款第4項「侵占職務上持有之非公用私有財物」起訴。12月2日士林地院一審判決，有期徒刑3個月、緩刑2年、褫奪公權1年，可上訴。

