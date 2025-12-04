「清潔員送回收電鍋淪貪污犯」為何網炸鍋？律師曝3大關鍵：很正常
社會中心／陳慈鈴報導
台北市清潔隊一名黃姓資深隊員，將回收車上殘值剩32.56元、仍堪用的大同電鍋轉送給拾荒老婦人，被檢方依貪污罪起訴，引發輿論譁然。2日一審判決結果出爐，社會輿論再度沸騰。對此，律師劉韋廷表示，這件事會讓大家生氣，其實很正常：他看起來是「做善事」，不是「想貪」。
劉韋廷於臉書發文，針對清潔隊員送回收電鍋一案，以3點論述。首先是黃姓清潔隊員真的有貪污的心嗎？他表示，多數人直覺會說沒有。因為他不是把東西拿去賣錢或占為己有，而是送給更需要的人。但法律看的重點是：那個舊電鍋在回收流程裡，算他「工作上經手、要照規定處理」的東西，只要沒走程序就送人，就容易被算進貪污法的範圍。法官也因此已經盡力把刑度壓到很低，才會變成3個月、緩刑2年、褫奪公權1年。
「合理嗎？」劉韋廷指出，大家會覺得卡卡的點在這：清潔隊員很多是勞工，不是考試當公務員，也沒享受完整公務員福利，卻要背「貪污」這種最重的標籤。制度要防弊沒錯，但也要給第一線清楚規則、教育訓練跟可操作的SOP，才不會變成「好心做事、結果被告」。
至於可以怎麼幫黃姓清潔隊員？劉韋廷表示，特赦理論上有路，但通常要等判決確定，而且很難預期。比較實在的是推動修法：把「小額、沒圖利、偏向善意」的案件，設計更合理的處理方式，同時把回收物怎麼能合法轉贈、怎麼能協助弱勢，訂出明確又能落地的規則。這樣才能既守住廉潔，也不讓善意被嚇退。
回顧整起案件，黃姓台北市政府環保局北投區清潔隊員，於去年（2024）7月26日晚上6時許，在轉運站的回收車上發現外觀完好的大同電鍋，想到有位拾荒婦人可能有需要，先帶回家測試確定功能正常後，就把電鍋轉送給對方，希望可以物盡其用。此舉被清潔隊內部檢舉，檢方依涉《貪汙治罪條例》第6條第1款第4項「侵占職務上持有之非公用私有財物」起訴。12月2日士林地院一審判決，有期徒刑3個月、緩刑2年、褫奪公權1年，可上訴。
更多三立新聞網報導
送拾荒嬤32元回收電鍋獲罪！網挺清潔員拚無罪「願付20萬」 律師出手了
【一文看懂】LINE Pay Money 開通只要3步驟！差異、餘額如何領11大QA
準備見證習近平挫敗？學者揭宏國大選結果「對台有利」：中國恐賤招盡出
【一文看懂】教召一查就中、14天領破萬？免除情況、除役年齡8大QA
其他人也在看
影/曾獲馬斯克關注！陸朱雀三號發射入軌 一級火箭回收失敗
備受矚目的大陸朱雀三號運載火箭於今（3）日在東風商業航天創新試驗區發射升空。陸媒報導，火箭二級進入預定軌道，但同步進行的火箭一級回收驗證過程中發生異常燃燒，未能在回收場實現軟著陸，回收試驗宣告失敗，具體原因正在分析排查。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
全台首例 虎頭埤獲國際GS碳註銷證明
記者林雪娟∕台南報導 你知道旅遊為高碳排嗎？迎合世界趨勢，觀旅局率全台…中華日報 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
清潔隊員撿回收電鍋送拾荒婦 法院認「損害公務員廉潔形象」不免刑
台北市清潔隊一名黃姓資深隊員（62歲）因同情一名拾荒老婦人，從回收車上撿了一只還堪用的大同電鍋轉送她，因此被依貪汙罪起訴，士林地院審理後，黃姓清潔隊員被判刑3個月、緩刑2年、褫奪公權1年。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 20 小時前 ・ 860
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 412
曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世
（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝爾曾於上世紀90年代為湖人效力，期間與歐尼爾和布萊恩等前湖人球星並肩作戰。中央社 ・ 8 小時前 ・ 13
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 15 小時前 ・ 68
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 406
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 34
蘇貞昌站台邱議瑩不得了！吳子嘉驚：民進黨要分裂了
民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，現場湧入5萬名支持者。前總統陳水扁力薦邱議瑩為最強母雞，前行政院長蘇貞昌更親自現身站台。對此，資深媒體人吳子嘉在網路節目中直言，蘇貞昌出面站台的舉動，象徵民進黨內部分裂的開端。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 35
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 4
今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到
生活中心／楊佩怡報導今（4）日受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨；氣溫方面，今（4日）晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點。對此，氣象粉專指出下一波東北季風增強時間為「這1天」，不僅連冷3天，強度還很有可能逼近大陸冷氣團。民視 ・ 1 小時前 ・ 1
放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診
包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 32
中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空 陸網也嘆：沒救了
天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 25
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 188
小蔥小草辛苦抖內 黃國昌卻住進億元豪宅？吳靜怡嗆：裝成蘇乞兒
據《鏡報》報導，民眾黨主席黃國昌一家在一年多前搬離新北汐止老家，入住台北市仁愛路四段的億元豪宅，該豪宅近70坪、管理費逾1.3萬元，多為金字塔頂端人士居住。時事評論員吳靜怡狠酸，民眾黨的最大破綻是偽裝成蘇乞兒，不斷跟小草、小蔥乞討。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 54