清潔員送回收電鍋被判貪污 前檢察官：沒人敢用法律救人

日前，有台北清潔員因贈送回收電鍋被判刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年，前檢察官鄭智文表示，若由他審理，會判無罪，並且強調問題不是法律不足，而是沒人敢用法律救人。

黃員發現一只仍可使用的舊電鍋，出於惜物與同情心，將其贈予拾荒阿嬤。（圖／中天新聞）

事件起因於黃員發現一只仍可使用的舊電鍋，出於惜物與同情心，將其贈予拾荒阿嬤。事後遭人提醒不妥，他不好意思收回，便自費購買新電鍋補給阿嬤，並主動向廉政單位說明自首。沒想到這連串善意行為，最終卻換來貪污罪名及前科。

根據「TVBS」報導，鄭智文指出犯罪認定需經三道關卡：構成要件該當性、違法性（含形式或實質阻卻違法事由）、以及罪責性。以本案來看，即便通過構成要件該當，但實質違法性依最高法院判例仍可阻卻。

他引用最高法院過往判例說明「行為雖適合犯罪構成要件規定，但若無實質違法性，社會倫理觀念上亦難認為有刑罰必要，自得視為無實質違法性，不應繩之以法。」鄭智文分析，本案僅32元電鍋、善意送人，最終仍回到回收管道，對公益毫無損害，社會上亦無人認為這是應被處罰的行為。

鄭智文強調，如果自己是法官，他將引用最高法院判例，直接判無罪，因為法律應貼近人情，而非僅冰冷審查行為。他說：「法律最大的問題在於只論行為、不論動機，但法官應有勇氣運用法律工具，彰顯正義。」

