清潔員送拾荒婦二手電鍋成貪污犯 律師嘆「別說公務員可憐」

清潔員將電鍋送給拾荒婦人，因此被判貪污罪。示意圖

台北市清潔隊黃姓資深隊員因同情拾荒婦人，將回收車上拾得、殘值僅32元的大同電鍋轉送給她，卻因公務員擅自處分回收物而遭依貪污治罪條例起訴，一度引發「好心被法辦」的社會爭議。士林地院今（2日）一審宣判，認定黃男行為雖構成侵占職務上持有之非公用私有財物，但情節輕微，最終判處有期徒刑3月、緩刑2年，並褫奪公權1年。

對於本案的量刑與社會反彈，律師界也提出制度性分析。律師包盛顥表示，《貪污治罪條例》第12條明確規定，若公務員涉犯侵占公物或圖利罪，且情節輕微、不正利益在5萬元以下，法院應予減刑。本案電鍋殘值僅32元，不正利益極低，法院因此選擇「減刑並宣告緩刑」，既符合法條規定，也兼顧社會期待。他指出，未來修法方向可能會讓這類小額、輕微案件能以緩起訴方式處理，使被告不必承受完整刑事程序與貪污罪名，司法資源也能更有效運用。

另一位律師黃柏榮則從制度設計角度批評本案反映的問題。他指出，貪污治罪條例原本是要處理「重大、具高度圖利意圖」的公務員犯罪，法定刑動輒七年、十年起跳，立法目的從未想過要讓人因為「三十幾元的小東西」負起重罪責任。然而實務上，部分檢察官擔心被指責「縱放」，不敢運用《刑事訴訟法》中的「微罪不舉」概念，導致金額極低、社會危害微弱的案件也被迫進入完整偵查與審判流程。

黃柏榮直言，這類案件讓外界覺得不合理，問題不在於「公務員好可憐」，而是在制度缺乏給檢察官的安全彈性。他認為應透過修法，將低價值侵害排除在貪污條例之外，或明確授權檢察官可直接不起訴，讓司法資源更集中於真正重大案件。他表示：「大案要辦，小案不必硬辦，這才是社會真正期待的方向。」

此案因物品價值極低卻套用重罪法條，引發輿論對「情輕法重」的強烈質疑。法務部日前也回應外界關注，表示已啟動貪污治罪條例修法作業，將檢討小額貪污是否應調整處罰方式，避免再出現類似案件。



