清潔員送拾荒婦電鍋惹重罪 法官4理由「極限減刑」

記者陳亭汝、顧元松／台北報導

台北市黃姓清潔隊員去年因將價值約32元的回收電鍋轉送給拾荒老婦，讓她天冷至少能有熱粥喝，被檢方依貪污罪起訴。消息曝光後輿論譁然，士林地院日今（2）日宣判，判有期徒刑3個月，但緩刑2年，等於不用坐牢。黃男受訪坦言，確實卸下壓力，未來還是會繼續助人，法務部也宣布，針對「小額貪污案件量刑過重」問題已研議修法，讓法官得減輕或免除其刑，以符應社會對公平正義的期待。

北市一名清潔隊員將價值約32元的回收電鍋轉送給拾荒老婦，遭檢方依貪污罪起訴，今（2）日地院宣判，判有期徒刑3個月、緩刑2年。

黃姓清潔員：「看她（拾荒阿嬤）老人家、看她可憐，不然我哪會送她電鍋，那麼湊巧讓自己倒楣，運氣這麼不好，好心沒好報。」

做善事卻吃上官司，台北市黃姓清潔員去年7月因為將回收的電鍋轉送給拾荒阿嬤，讓自己被依貪污罪起訴，士林地院一審判他有期徒刑3個，緩刑2年，褫奪公權1年。

黃姓清潔員：「判決這樣就這樣啊，我也沒有辦法，我講事實是這樣，下一次就不要再這樣，撿回來想說還可以用，哪知道會出現這樣的狀況。」

清潔員獲判緩刑不用入監。

宣判當天黃姓清潔員請假在家，ㄧ如往常的在家門前修理東西，準備送給需要的民眾，獲判緩刑不用入監，憨厚的他展露笑顏，坦言卸下壓力，也還原事發經過。

黃姓清潔員：「我是好意這樣而已，也不是說要賣給阿嬤，我送她，全部我都拆拆掉送給她，（之後）要回來後交回環保局，我還買了一個新的給阿嬤，因為東西送出去我還討回來，對她很不好意思，我說真的不好下台，乾脆我去買一個新的送給妳。」

法官審酌清潔員沒有不法所得，涉案金額極低，且已自首，裁定從輕量刑。

當時心疼老婦人常吃冷飯，所以想說舉手之勞，公訴檢察官指出，縱使被告主張動機是助人，但「慷他人之慨仍是不法」，法官審酌黃姓清潔員沒有不法所得，涉案金額極低而且已自首，裁定從輕量刑。

黃姓清潔員：「我找阿嬤找很久了，找了一個禮拜，大街小巷都沒有看到她。」

只是對黃姓清潔員而言，待了近34年的工作崗位還回的去嗎？環保局長表示會保障工作權，此案引發社會關注，法務部針對小額貪汙案情輕法重議題將啟動修法作業，未來法院可望依具體個案情節，為免除其刑之判決，但善意與法條間的衝突如何修正，恐怕也將是難解課題。

