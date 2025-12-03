清潔員送拾荒婦電鍋變貪污案！網喊不該起訴 林智群點破迷思解答

清潔隊員撿到仍可使用的電鍋送給拾荒婦人，事後依貪污罪移送法辦。（資源回收車示意圖，非當事人，台北市環保局提供）

台北市一名清潔隊員因「將回收電鍋轉贈拾荒婦人」遭依貪污罪起訴，法院日前判刑3月、緩刑2年並褫奪公權1年，引發強烈討論。針對國民黨立委翁曉玲提出修法、主張「貪污金額5萬元以下不罰」，律師林智群今（3日）在臉書發文，重點分析此案與修法風波，直言相關論述混淆法律概念，若入法恐製造巨大貪腐漏洞。

「貪污不是微罪」 林智群：1元也是重罪，怎能5萬以下免責？

林智群指出，部分政治人物以「微罪不舉」為由主張貪污金額5萬元以下免罰，完全誤用法律名詞。他強調，「微罪」指的是刑度3年以下之罪，但貪污罪最低刑度是5年以上，是標準的重罪，無法列入微罪範疇。

他更警告：若將「5萬元以下不罰」寫入法律，將使公務員每次收賄只要「控制在49,999元」即可免責，恐導致貪污更猖獗，「警察抓到酒駕收4萬放人也行嗎？這種立法會被犯罪者笑。」

貪污法定刑過重？

林智群指出，部分民眾平時要求重罰貪污，但遇到清潔隊員這類個案，又認為重刑不合理、希望法官「法外開恩」。他認為這反映社會對法律標準的矛盾心態。

「當大家要求罪越重越好，法官的裁量空間就越小。一旦出現這種特殊個案，又回頭怪法院不能彈性處理，這不是搬石頭砸自己的腳嗎？」

為何還要褫奪公權？

許多網友質疑：「32元電鍋也要褫奪公權1年？」林智群表示，《貪污治罪條例》第17條規定，只要貪污罪成立就「應併褫奪公權」，法官沒有選擇餘地。他也補充，個案中清潔隊員與清潔隊屬「勞務關係」，不會因褫奪公權而丟掉工作，不如外界想像嚴重。

檢察官為何不適用「微罪不舉」？

對於有人質疑檢方為何不以刑事訴訟法第253條「微罪不舉」不起訴，林智群再次澄清，「該法條只適用於輕罪，而貪污罪是重罪，根本不適用。」他強調，整起案件所呈現的問題，並非「輕重不當」而是法律結構與社會期待之間的落差；但絕非透過將「小額貪污全面除罪化」就能解決。

