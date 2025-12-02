清潔員送拾荒婦「32元舊電鍋」涉貪污 法官極限減刑「5年降至3個月」

台北市一名黃姓清潔隊員，因將民眾丟棄、回收價值約32元的舊電鍋，轉送給一名拾荒老婦，遭檢方依《貪污治罪條例》起訴，引發社會各界討論，這起案件被視為「善意與法條」的正面衝突。經過士林地院審理後，今（2）日一審判決結果出爐，黃男被判處有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年，全案可上訴。

清潔隊員送拾荒婦「舊電鍋」涉貪污

從事清潔工作超過30年的62歲黃姓清潔隊員，2024年7月執勤時，在回收車上發現一只外觀完好的電鍋，經測試功能正常，他將電鍋送給一名常遇到的拾荒婦人，「希望她能用來煮飯、煮粥」讓日子過得好一點。

此事被北市清潔隊發現後，要求黃男歸還電鍋。黃男自掏腰包買了新電鍋送給婦人，再將舊電鍋要回歸還。不過根據依北市環保局《環境清潔勤務須知》規定，清潔人員不得擅自占有或處分回收物品，儘管該電鍋價值約32元，且黃男主動向廉政署自首並歸還，仍構成貪污行為。

法院從本刑5年一路減刑至3個月

檢察官於起訴書中表達求情意見，考量黃男犯後自首且情節輕微，請法院裁量緩刑或減輕其刑，但也強調並非免刑，法治社會不應鼓勵「義賊廖添丁」的錯誤觀念。士林地院也在今日作出判決，黃男被判處有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年，全案可上訴。

法院判決指出，黃男擅自拿取資源回收車上的電鍋，確認可以使用後再轉贈他人，已具備「意圖為自己不法所有」之犯意，行為也已構成「侵占職務上持有之非公用私有財物罪」。不過，黃男主動自首並繳回全部所得，依法可減輕或免除其刑，但仍因其公務員身分與行為影響，不予免刑。

另外，依照《刑法》第59條情狀可憫恕之規定，法院審理後認為，黃男有可憫恕情狀，然而身為公務員，利用職務侵占資源回收物，損害公務廉潔，仍須給予一定刑事制裁，故本案從本刑5年以上有期徒刑，一路減刑至3個月。

法務部已提出相關修法

此案引發社會關注，法務部也為此發出聲明，表示尊重法院判決結果及檢察官行使職權，針對「小額貪污案件情輕法重」議題，已提出《貪污治罪條例》修正草案，未來小額貪污案件得減輕或免除其刑，若符合要件，所受有期徒刑得減刑至2/3，法院也可視具體個案情節免除其刑。修正草案2024年5月31日已陳報行政院審查，並於今年8月15日完成審查，後續將依立法程序儘速完成修法。

最高檢察署也曾表示，已發函各檢察機關注意，處理類似案件宜斟酌「法、理、情」，貪汙小額犯罪可作不起訴處分，審判中可以建請法官判免刑，期許檢察官作出更貼近國民感情的判斷。