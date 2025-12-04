清潔員送拾荒嬤32元電鍋遭判刑 律師逆風：法官判得很棒！判決書露心證

社會中心／施郁韻報導

清潔員送拾荒嬤32元回收電鍋遭判刑，引起議論。（圖／資料照）

台北市清潔隊一名黃姓資深隊員，將回收車上殘值剩32.56元、仍堪用的大同電鍋轉送給拾荒老婦人，被檢方依貪污罪起訴，引發輿論譁然；2日士林地院一審宣判，有期徒刑3個月、緩刑2年、褫奪公權1年。對此，王至德律師表示，雖判決看似嚴苛，但在現行制度下，法官多數難以形成無罪結果，「貪污治罪條例」屬重罪，緩刑已是能做到的最大限度。

王至德在臉書發文提到，「一個清潔隊員因為把民眾丟棄、價值32元的電鍋送給回收阿婆，結果被法官判貪污罪（雖然是緩刑），網路上罵聲一片，有人罵法官恐龍，有人罵法律不知變通。」

王至德坦言自己看法可能有點逆風，法官依法判決其實不能說錯。現行的法律制度下，面對貪污治罪條例這種重罪，要找到完全合法的解套方案，真的比大家想像中難很多。

不少人認為「覺得才32元，為什麼要辦？」王至德表示，在法律概念裡，「微罪不舉」通常不適用於貪污治罪條例這種最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪。法律沒有規定「貪很少就不是貪」，只要身分公務員、利用職務之便、侵占公有財物（民眾丟棄物到了清潔隊手上常被視為公物），構成要件就該死的全部符合。

王至德提到，學理上的「可罰違法性」雖能處理輕微違法行為，在實務上，面對這種法定刑期這麼重的罪，法官很難直接套用這個理論來判無罪。

網路上指控「法官不知民間疾苦」，王至德認為全是感情沒有法理，在法庭上是講不通的。他指出，除非法官願意「硬凹」一些模糊地帶，例如認定被告無犯罪故意、以為電鍋非公物，不然在法條明確的前提下，法官能做的就是盡量輕判。

王至德直言，這案子判緩刑，說實話，緩刑真的很棒了，很多案子被告想求緩刑都求不到，「這代表法官知道他情節輕微，不想讓他去坐牢，但礙於法律規定，必須給他一個有罪判決。」判決書內容顯示了法官的心證，擔心若判無罪，會讓人誤以為類似行為被默許，說白了，這就是「殺雞儆猴」。當法官不想開這個先例時，講再多都沒有用。

王至德坦言，同情該名清潔隊員，不過現行法規嚴苛，相關裁量空間有限，「去求立委修法比較快啦」。

