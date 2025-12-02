清潔員送電鍋含淚出庭 詐騙犯燦笑交保？網暴動：必有妖孽

清潔員送電鍋遭判貪污罪，反觀詐團成員劉純妤(右)可燦笑交保，爭議不斷。（Shutterstock／達志、取自中天新聞）

台北市環保局一位黃姓清潔隊員，日前將回收車上殘值32元的舊電鍋送給拾荒阿嬤，涉犯《貪污治罪條例》遭起訴，士林地院今(2日)宣判，判處黃姓隊員3個月有期徒刑、緩刑2年，褫奪公權1年。網友不平質疑，為何清潔員助人要含淚出庭，詐騙嫌犯卻能笑嘻嘻交保？

根據媒體報導，事發於2024年7月，62歲、任職逾30年的黃姓隊員在回收車上發現一只完整電鍋，因見熟識的拾荒婦人生活清苦，便將電鍋送給婦人，不料此舉違反勤務規範被移送法辦。後黃員自費購買新電鍋送給婦人，再跟對方取回原電鍋歸還單位。

廣告 廣告

各界熱議「小額貪污是否適用重罪」，最高檢察署也發函各地檢署，處理類似案件時應兼顧法、理、情，偵查階段可酌情不起訴，審判過程也可聲請免刑。士林地院日前開庭時，黃男一度哽咽紅了眼眶，直呼「很後悔當好人，只是想幫阿婆過好一點，沒想到拿別人不要的東西送人也有罪」。公訴檢察官表示，黃員協助弱勢固然良善，但不應如此處置公務職掌的回收物，請求法院依法量刑但不免刑。

根據《中天新聞網》報導，黃員受訪時被問到今遭宣判褫奪公權，未來有何工作規劃？身為家中獨子，之前跟母親相依為命，但母親過世後就將工作視為生活全部重心，日夜輪班不喊苦。黃員沉默一會，輕聲表示，「就...退休了！」但黃員說話間並未展現出怨懟，倒像鬆了口氣般釋然。他還笑稱，「未來還是會繼續幫助那些需要幫助的人！」贈鍋行為雖違反規定，並未對他行善的作風感到後悔。

PTT網友發文質疑：「詐騙笑嘻嘻放走，清潔員含淚出庭，是什麼讓世風變成這樣？」鄉民表示「詐騙產業有黨的支持」、「看跟民進黨有沒有關係的差別」、「司法已經很脆弱了，不要批評」、「有關係就沒關係，國安特權走私，監委用公務車辦私事」、「清潔員出庭浪費的時間金錢都不止32元」、「國之將亡必有妖孽」、「司法很脆弱，沒背景的一定要嚴辦」、「太子集團特助劉純妤以15萬交保燦笑」、「司改遺毒」。

【看原文連結】