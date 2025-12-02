清潔員送電鍋給拾荒婦淪貪污犯 Cheap轟司法僵化「法律在懲罰好人」

一名清潔員因將回收得來的電鍋轉贈給一位拾荒婦人，挨告貪污罪。（圖／AI示意圖）

台北市一名任職環保局的62歲黃姓清潔員，因將回收得來、殘值32.56元的大同電鍋轉贈給一位拾荒婦人，竟被依《貪污治罪條例》起訴。事件發生後，黃男自知違反內部「不得擅自占有回收物」規定，主動前往廉政署自首。士林地方法院昨（2日）仍依貪污罪判處黃男有期徒刑3個月、緩刑2年，並褫奪公權1年。對此，網紅Cheap怒轟「法律在懲罰好人」！

知名網紅Cheap對此事件發表評論，痛批檢方與法院機械式辦案，忽略比例原則與社會感情。他以「清潔隊員淪貪污犯」為題，在社群平台指出，黃員原先只是出於好意，將可再利用的電鍋送給貧困阿嬤，事後還自掏腰包購買新電鍋補償，但卻因此背負貪污前科。

Cheap痛斥：「檢察官嘴巴上說『依法辦理』，但實際上是缺乏價值判斷能力的法律奴隸，好像今天放過清潔員，明天大家都會開始偷電鍋送窮人，社會要亂了。」他強調，檢察官不是AI，應具備公權力的價值判斷，而非冷冰冰的法條機器。「實際上給AI判都不會這麼蠢，AI會說雖然形式構成貪污，但實質上不具社會危害性，建議行政處分或警告即可，不應提起公訴。」

他更補充指出，最高檢察署曾明文函示各地檢署，對於小額貪汙案件應斟酌處理方式，包括可作不起訴處分或建請法官免刑。他諷刺司法不分輕重，寫下「偷國者侯，送鍋者囚」的諷刺句，批評真正涉貪數百萬、數千萬的大官或立委仍能輕判或獲緩刑，反觀清潔員送電鍋卻遭起訴。

最後，Cheap提出質疑「那些用公務車送阿貓阿狗去美容的大官，不知道油錢、司機鐘點費有沒有超過32元，不知道會怎麼判？」

根據《貪污治罪條例》第6條第1項第3款，黃男行為屬於「侵占職務上持有非公用私有財物罪」，最低刑期為五年起跳，也使得本案無法適用《刑事訴訟法》第253條的「微罪不舉」原則。儘管如此，有律師指出，檢察官仍可依「無可罰的違法性」處理，甚至起訴後法院亦有判免刑的空間。

律師鄧湘全也在社群平台指出，若此類案件最終一審獲判無罪，檢方應審慎評估是否再提上訴，「有時候司法過勞真是自找的」，並呼籲相關單位避免再讓基層人員淪為制度犧牲品。

