清潔員送電鍋給拾荒婦遭判刑！律師戳盲點嘆：已經很寬容了

清潔員將民眾丟棄的電鍋送給拾荒婦，遭判有期徒刑3月、緩刑2年。（示意圖／Unsplash）

一名黃姓清潔隊員，因將一台回收價值僅32元的舊電鍋轉送給一名拾荒婦人，遭同事檢舉後被檢方以《貪污治罪條例》起訴，引發社會高度關注與熱議。士林地方法院於本月2日作出一審判決，考量黃男未獲不法利益、動機出於助人，且涉案金額極低，並有自首情節，最終依貪汙罪判處3月有期徒刑、緩刑2年，褫奪公權1年。對此，巴毛律師則表示「緩刑已經很寬容了」。

「巴毛律師」陳宇安於個人社群平台發文表示，一開始也對起訴內容感到不可置信，但在完整判決出爐後，認為法院已相當寬容。她指出，黃男自稱將電鍋送給不知名婦人，後來還自費購買新電鍋換回原物，但在庭審中卻無法證明婦人身分或提供購買憑證，使其說詞在法律上構成「幽靈抗辯」，可信度堪憂，「就是這個拾荒婦人跟鬼一樣，到底存不存在都不知道，誰知道他是真的送給拾荒婦女還是拿回家用」。

巴毛律師進一步說明，黃男所涉為《貪污治罪條例》第6條第1項第3款，屬最低本刑5年以上的重罪。法院最終以黃男自白、涉案金額低、犯罪所得已繳回等理由，依刑法第59條酌情減刑，再度減輕刑度至3月徒刑並給予緩刑，「我覺得法官還採信他這套說法給予緩刑，已經很寬容了」。

對於部分輿論批評法院重判、恐影響黃男工作，巴毛律師也澄清，黃男為約聘職工，遭褫奪公權一年並不影響其現職工作。他並呼籲民眾勿再誤解判決內容，強調台灣屬於大陸法系，法官須依法辦案，與美國等英美法系制度不同。

